Psicópatas están entre nosotros y no todos son criminales

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Ya que se estima que aproximadamente el 1% de la población es psicópata y que están inmersos en la sociedad desenvolviendo diversidad de roles, la presidenta de la Sociedad Europea de Ciencias Forenses (CESIFO), Miriam Al Fawal, afirmó que este tipo de condición no los convierte en criminales.

“Un psicópata es un sujeto altamente inteligente, con muchísimas habilidades, que carece de empatía, entonces qué recomendación darle a un juez si se trata de un atenuante o agravante, pero no todos llegan a una situaciones criminógena, hay diferentes tipos de psicópata, hay en todas partes, hay un ranking de profesiones que son más proclives a la psicopatía como la de cirujano porque tienen que ser sujetos fríos que no se vayan a espantar cuando están abriendo tienen que tener una frialdad emocional muy grande, entonces ese rango psicopático se desarrolla mucho en esa profesión y sin embargo, salvan una vida, también entre esa lista están los chefs y lo que hace es producirnos un placer a través de la comida”, expresó.

Por ello, el 25 y 26 de marzo se desarrollara un taller de Análisis criminológico del Psicópata que impartirá la Doctora en criminología, quien junto a otros expertos presentará los últimos avances científicos en esta materia para determinar la forma en la que actúa la mente de una persona en esta condición desde el punto de visto criminológico, psicopatológico y jurídico.

“Aún estamos en ese punto inconcluso en donde no podemos decir si el psicópata nace o se hace y por ende no podemos decir si es una causa si es una causa que agrava su responsabilidad criminal o por el contrario lo que hace es atenuarla, los psicópatas no son sujetos que sean muy adictos a las sustancias, un psicópata per se no es alguien que se enganche a algo por llamarlo de alguna manera”, subrayó.

En este sentido, la directora del Instituto Grupo Conciencias, Sandra Manrique destacó la importancia de que quienes se desenvuelven en los cuerpos de justicia se capaciten, pues el nuevo Sistema de Justicia Penal ya que actualmente no ofrece los elementos que se requieren para reducir los índices de impunidad que actualmente se perciben.

“Somos frontera, cuanto paso de migrantes tenemos aquí que simplemente no hay una detección oportuna y van a la fosa común, ¿Por qué esas personas no tuene n una buena sepultura, un buen procedimiento porque negarles? Desde ahí en la identificación es importante la capacitación forense y la sensación que le estas dando a la sociedad de impunidad, por ello, la capacitación preventiva en las instituciones para que la puedan aplicar de manera adecuada, ¿Por qué se presenta esta nueva ola de violencia? Por qué no estudiar los factores criminológicos que se están presentados en Baja California como frontera para ver qué elementos se están moviendo en delincuencia organizada y actuar de manera oportuna. Estamos hablando de que se acaba de implementar en Baja California el Nuevo Sistema de Justicia y hubo una capacitación exprés, hubo personas que están inmersos en el sistema de justicia y tuvieron uno o dos meses cuando era un procedimiento que tenía 10 años para haberse aplicado en México y no se aplicó de esa forma”, indicó Manrique.