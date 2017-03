Viuda y 3 hijos estudiantes esperan pago de Altisa por choque

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El señor Leopoldo Rivas Guerrero era un comerciante de 55 años que el pasado 12 de octubre salió a hacer un trámite y ya no regresó a su vivienda, pues fue una de las víctimas que murió en la unidad 290 de Altisa cuando chocó en las inmediaciones del fraccionamiento Ke Casas, dejando en el desamparo a su esposa y tres hijos quienes hoy luchan por continuar su deseo por seguir estudiando.

La señora Aidé Castelo Félix de 49 años explica que su único contacto con Altisa, fue cuando pagaron cerca de 40 mil pesos para el funeral de su esposo que fue incinerado por disposición de la empresa como ocurrió con los otros cinco muertos en el mismo accidente.

“El funeral sí, a su modo como ellos quisieron, lo pagaron, como ellos quisieron cremarlo y ahí está, ellos dieron la orden de que se cremaran los cuerpos y yo andaba toda empastillada de los nervios, del dolor y todo”, relató.

Agregó que después de ello, no ha vuelto a tener acercamientos con Altisa y por tanto no le han dado ninguna indemnización, pese a que tiene tres hijos, Ana Karen Rivas Guerrero de 19 años que está por terminar la preparatoria y quiere entrar a la universidad, Omar David de 16 años y la pequeña Angélica de 9 años.

“Yo no he tenido ningún acercamiento, ni han venido aquí a ver que me pueden ofrecer o pagarme, nadie me ha marcado, nos engañaron diciéndonos que en 60 días a partir del 12 de octubre nos iba a responder la aseguranza y pasaron esos días y nos dimos cuenta de que Altisa no tiene aseguranza. Me las he visto apretada porque me quede sola con mis hijos porque me quede sola con mis tres hijos, dos de ellos va a la prepa, una va a la primeria, la grande va a salir de la prepa y va a entrar a la universidad y yo quiero que sigan estudiando mis hijos es lo que más me preocupa, sus estudios, por ejemplo, esta casa es prestada, no tenemos casa propia, quiero ver la manera de agarra una casa e irla pagando”, comentó.

Entre las situaciones inverosímiles que cuenta la señora Aidé, detalla que el Ministerio Público los amenazó con multarlos si no acudían a firmar para el cierre de la carpeta de investigación, por lo que ahora que se ha reabierto el expediente tienen la esperanza de obtener una indemnización justa junto a todos los demás afectados.

“El Ministerio Público nos citó ahí en la central camionera en la PGJ para ir a formar porque ya estaban cerrando el caso y si no íbamos nos iban a multar, a nosotros si nos iban a multar si no nos prestábamos, pero yo me presenté, pero no firmé el documento donde decía que se cerraba el caso”, señaló.

Finalmente, pidió al IMSS que facilite el trámite que actualmente realiza para cobrar el AFORE de su esposo, ya que por un error no ha procedido su gestión.

“El trabajo con seguro bastante tiempo, pero al momento de fallecer no estaba cotizando, para revisar las semanas cotizadas al momento de llevar las actas de mis hijos, el acta de defunción de él y de nacimiento, salió que él tiene el nombre mal y me dicen que ha de haber sido un error de dedo, se me ha dificultado y me dan largas creo para que se pase el tiempo, no sé”, concluyó.

Quienes estén interesados en apoyar a esta familia pueden comunicarse al Celular de la señora, Aidé Castelo al (664) 3098091.