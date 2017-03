Seguridad en Tijuana sin direcciÃ³n es un caos: Leyzaola

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- La seguridad en la ciudad por parte de las autoridades no tiene dirección, por ello, es un caos, señaló el exsecretario de Seguridad Pública Municipal, teniente Coronel Julián Leyzaola.

Dijo que el trabajo del actual secretario, Marco Antonio Sotomayor, y la del director de Policía y Tránsito tiene buenas intenciones pero no tienen experiencia, y fueron puestos por decisiones del gobierno del Estado, no por el alcalde Juan Manuel Gastélum.

"No hay estrategia es un caos, no hay dirección, creo que gobiernos en todos los niveles están actuando como bomberos, apagando fuego. Los designó el gobernador el presidente municipal ni los conoce, los funcionarios no los conoce, se los pusieron", mencionó.

El también excandidato a la alcaldía, pese a ver sido inhabilitado por 5 años, aseguró que va irse a tribunales para pelear nuevamente, y poder contender en las campañas de 2019, la cual puede ir de la mano con el Partido Encuentro Social, con otro o de forma independiente.

"Si pienso participar en próxima elección, mi intención sigue siendo gobernar esta ciudad, porque del gobierno del Estado, está muy lejos de la ciudadanía, no se percibe la situación de la calle, del territorio que tenemos, para poder gobernar hay que estar cerca de la gente", señaló.

Afirmó que esta fue de la misma forma que ocurrió hace seis años, que terminaran pagándole más de 3 millones de pesos, en esta ocasión, le estarían pagando 5 millones de pesos si consigue que el contencioso declare improcedente la inhabilitación.