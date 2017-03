Vecinos del Altiplano viven con pánico; solicitan seguridad

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- Vecinos de la colonia el Altiplano viven con pánico ante la inseguridad que los rodea, y solicitan el apoyo de las autoridades porque ni dormir pueden.

“Me ofrecí para cuidar la calle, y los vecinos se asomaban con una lámpara y tenían miedo, lo que dicen los vecinos por defenderse sale más perjudicado uno que ellos”, expresó un residente de la colonia.

En una reunión entre autoridades, los residentes expusieron su miedo a la situación, pues temen por su familia, como lo dijo una vecina quien fue atacada por delincuentes en su propia casa.

“Ya la agredieron no, entonces no hay unidades. Qué paso que ellos saben cuántos viven en la casa, mi hijo venía de la escuela, esperaron cuando mi hijo llegó de la universidad, le hablé a mi hijo no te bajes del carro, ellos se brincaron al patio, qué hicimos, mi hijo agarró el cuchillo yo no quiero que mi hijo sea un delincuente, lo que le dije no salgas no sabemos si están armados, miré que mi hijo quería salir empecé a gritar que los vecinos nos escucharon, abrí la puerta y le dije a mis hijos salgan a la calle porque está la gente”, relató.

Tras exhibir sus historias, las victimas esperan que las autoridades actúen y no hagan promesas, pues de ello dependen sus vidas, “como dice la vecina si hago algo soy el perjudicado y ellos andan como si nada”.