Abogados critican a autoridades pasivas ante la violencia

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Preocupados por el aumento de la violencia en Baja California, particularmente en la ciudad de Tijuana, el Colegio de Abogados Constitucionalistas criticó la pasividad de las autoridades ante el ambiente que atraviesa de nueva cuenta la ciudad.

“Considero que han sido un poco pasivos en ese sentido, no se han sentado realmente o no han planteado objetivos para no acabar con la violencia para empezar, realmente a realizar ahora sí medidas preventivas para bajar este índice de violencia”, mencionó el presidente del colegio, Cuauhtémoc Rubio Espinoza.

Indicó que poco a poco se vuelve a vivir el mismo escenario que Tijuana registró hace algunos años y que fue considerada como la peor época en inseguridad que ha tenido la ciudad.

“Los delincuentes se dan el lujo ya de colgar cadáveres por todo Tijuana, en los puentes; ya están otra vez las narcomantas y se concretan algunas autoridades en decir bueno es que es un ajuste entre bandas o entre cartéles y hasta nombres dan, tienen toda la información, sin embargo no existen detenciones. Entonces, no puede suceder esto, están los nombres en las averiguaciones previas, no hacen su chamba, no la están haciendo su chamba ninguna de las autoridades investigadoras de delitos”, agregó.

Desde hace tiempo el Colegio de Abogados Constitucionalistas se ofreció a capacitar a los propios capacitadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el objetivo es evitar que los delincuentes recobren su libertad a causa de errores que comete la propia autoridad.

“Nosotros vamos sobre los capacitadores, con gente reconocida, con conocimientos en seminarios, en diplomados, con gente que reconoce realmente el campo no del libro, de campo”, detalló Rubio Espinoza.

Consideró que uno de los principales problemas es que no hay continuidad en las capacitaciones a los agentes, además propusieron el hecho de evaluar el trabajo del personal.