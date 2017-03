Se contradice tesorero municipal en uso de presupuesto: PES

Noticias Relacionadas Regidora dice que engañan a munícipe en tema de finanzas

-Respuesta a desplegado que da la regidora del PES en el Ayuntamiento de Tijuana.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- "Nos están diciendo que el dinero está en arcas municipales, porque si no han pagado a proveedores, si no han resuelto el problema de basura y de transporte público, significa que están guardando el dinero, los tijuanenses necesitamos soluciones urgentes en problemas urgentes", indicó la regidora del PES, Mónica Vega.

La edil del ayuntamiento de Tijuana encontró ilógico el desplegado que hubo este lunes en diversos impresos, en ella confirmaron que sí están los ingresos de más de mil 600 millones de pesos, pero ahora Tesorería Municipal señala que es a la fecha, no hasta enero como fue enviado por transparencia.

"Para empezar, no tenemos que pagar desplegados para aclarar la gran mentira de finanzas del gobierno municipal. Dice que en efecto 1,604 millones de pesos, que los regidores del PES hablamos, tenemos documentos oficiales que ese dinero es ingreso de diciembre y enero, ahora sale tesorero que es de diciembre a marzo. La invitación al tesorero es que deje de mentir", expuso.

La regidora insiste en que han intentado encarar al tesorero Ricardo Chavarría pero éste en lugar de dar detalles a fondo, da información incompleta y se molesta al ser cuestionado.

Recordó que en todo momento se les ha hecho saber que no había dinero, pero una vez que los regidores sacaron a la luz los ingresos, ahora se retractaron de estas declaraciones.

"No hay dinero, con lo que salimos a decir la semana pasada, desmentimos ese mito, que se ha dicho una y otras veces, no tiene intención de hablar con transparencia y con claridad, para que exista democracia se necesitan tres cosas: igualdad transparencia y rendición de cuentas, si fallan, la democracia no funciona", afirmó la regidora.

Por ello, la edil enfatizó, el tesorero no está listo para llevar las finanzas del Ayuntamiento de Tijuana.

"El tesorero no está preparado para llevar finanzas de Ayuntamiento, he insistido que el presidente municipal se ve y se siente solo y cuando tienen funcionarios que mienten, se hacen bola, no saben qué hacer, no debe ser sencillo gobernar una ciudad como Tijuana con problemas que se vienen arrastrando administración con administración", concluyó.