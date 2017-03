Plan de Desarrollo Municipal de Tijuana, débil y sin metas: Quijano

- No hay metas en Plan de Desarrollo Municipal, critica independiente.

- Es un plan débil, con buenos deseos nada más.

- No hay sistema de evaluación y falta información clara.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Sin metas, ni visión y sin claridad es que encuentra el regidor independiente, Roberto Quijano, el Plan de Desarrollo Municipal, lo cual es sumamente preocupante porque este es el que marca la pauta de las políticas públicas que se van hacer en los tres años de gobierno.

"No establece metas concretas, establece serie de buenos deseos, repite de alguna manera, en su mayoría, promesas de campaña solamente, no hay identificación de necesidades en materia o regiones, zonas. No por delegación lo que se hará, no hay necesidades, de acuerdo a análisis", mencionó.

El pasado viernes en sesión de Cabildo, la mayoría de los ediles, los panistas, aprobaron el Plan, la oposición se resistió porque no está claro lo que se va a realizar, pero como tienen cuatro meses para entregarlas, prácticamente estaban ahorcados de tiempo.

En seguridad, critica que están comprometiéndose a la creación de organismos ciudadanos que vigilen las estrategias en seguridad, es decir, ignoran el papel del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana.

"En materia de seguridad, es el tema más importante y delicado, en el tema de seguridad pública sí se establecen objetivos o acciones pero lo que a un servidor resulta más delicado es la participación ciudadana y prevención de delincuencia", comentó.

En cuanto a movilidad urbana, criticó que el documento jamás habla de bachear, únicamente de dar mantenimiento, y no es claro en cuanto a estrategias, además de que no se informa de la situación actual para poder comparar y medir resultados.

"Nos encontramos con sorpresa que hay palabras claves, que no están concretadas, no hay bacheo ni la palabra corrupción", enfatizó.

El regidor aseguró que luce la falta de información y transparencia y parece que no habrá forma de comparar los resultados.