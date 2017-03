Ayuntamiento de Tijuana sin plan de seguridad: Coparmex

- Exhortan al gobernador de BC y al alcalde de Tijuana a atender el problema de inseguridad.

- Temen que termine el año 2017 con más de 1,200 homicidios.

- Revelan que la comisión de seguridad del Ayuntamiento de Tijuana sólo ha sesionado una vez.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- "No es posible que el nuevo secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor no haya entregado todavía un plan de seguridad de cómo van a trabajar", cuestionó el secretario de Coparmex en Tijuana, Ignacio Ochoa Alldredge.

En reunión con los titulares en los municipios de Baja California, resaltó que se tienen cifras superiores a otras fechas, si sigue la tendencia, este 2017 lo podrían terminar con 1,200 muertes, pues no ha terminado marzo y ya va superior a las 300.

Esto motivó a la agrupación de empresarios a exhortar al presidente Municipal, Juan Manuel Gastélum a que hagan frente a la inseguridad, porque se ha descontrolado, de igual forma al gobernador del Estado, quien lidera el Grupo de Coordinación.

Sin embargo esto ha empeorado porque también hay autoridades involucradas que están haciendo poco o mucho.

También reclamó que en Tijuana, además de no tener un plan de seguridad formal, tampoco se ha sesionado en la Comisión de Seguridad.

"No es posible que el nuevo secretario no haya presentado plan en seguridad de cómo va a trabajar, no es posible que comisión de seguridad de cabildo haya sesionado una vez", concluyó.