Pueden denunciar abusos del transporte también en Derechos Humanos

Por: Sonia de Anda

TIUANA.- La sociedad también puede recurrir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC), para denunciar los abusos de transportistas por el cobro indebido de la tarifa en el servicio, afirmó la presidenta de este organismo, Melba Adriana Olvera Rodríguez.

“Lo que ha habido es que a través de las denuncias el Ayuntamiento ha hecho suspensiones porque es importante que la población denuncie, si no las hay vamos a estar permitiendo que se opere en el marco de la ley, las tarifas están definidas, no están a discusión, ya lo ha dicho el ayuntamiento de diferentes maneras, pero es importante que un servidor público del volante porque lo son aunque estén a través de una concesión están dando un ser vicio que le corresponde al Ayuntamiento lo y que lo concesiona a una empresa, cuando uno de ellos no actúa dentro del marco de la legalidad, inmediatamente lo hagamos saber y si la autoridad no sanciona, se acerquen a la CEDH de Baja California a presentar una queja”, expresó.