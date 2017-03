Brandon ya puede hablar; recibe visita de los 'Xolos'

Por: Sonia de Anda

TIUANA.- Brandon Morelos Hernández, una de las víctimas de 19 sobrevivientes del accidente de Altisa, en la zona del Fraccionamiento Ke Casas, cumplió esta semana con dos de sus anhelos: liberarse de la traqueotomía que le impedía hablar y convivir con miembros de su equipo favorito de Fútbol, los Xoloitzcuintles.

De esta forma el martes se adelantó el procedimiento que tenía programado en mayo en el Hospital número 1 del IMSS, por lo que el joven Brandon hoy renueva sus esperanzas.

“De verdad se les agradece de corazón que me estén apoyando por lo que estoy pasando, yo me siento bien porque la gente ha respondido bien con nosotros, ya me van a mandar trabajos de la prepa, me van a mandar los libros”, expresó.

Pero el ánimo del estudiante del Cecyte se elevó cuando, la tarde de este miércoles recibió en su casa al “Xolo Mayor” y a los dos porteros de este equipo, del que aspiraba algún día formar parte, mismos que le llevaron despensas y regalos.

“Me dicen mis amigos que vuelva a jugar fútbol, jugaba en la escuela y en el Romero con los Pumas, de medio de central”, relató.

Asimismo, la señora Azucena Hernández Rodríguez, madre de Brandon tiene fe en que su hijo volverá a caminar, pues todo depende de las terapias de rehabilitación y de que el IMSS acepte practicarle una operación en su pierna aun fracturada.

“En salud mi hijo va mejorando porque ya se le retiro la tráquea y ahora le falta la operación en su pierna, el Director (del IMSS) me dijo que lo va a valorar, va a sacar las radiografías y va a hacer una reunión con todos los todos los médicos para valorar si se le retira el fijador y se le haga una cirugía, pero le sigo pidiendo a las autoridades que le hagan justicia porque a mi hijo donde lo tenga que llevar, pero él tiene que volver a caminar, no está descartado que mi hijo vuelva a caminar, existe la posibilidad de que vuelva a caminar”, comentó.

Hoy la señora se muestra muy agradecida por el apoyo recibido de la sociedad, pero deja en claro que aunque la situación que enfrentaban hace 11 días ha mejorado, aun requieren apoyo y no es por lucrar, pues aun deben de trasladar a su hijo a las terapias y consultas.

“En dinero gracias a Dios la gente ha habido mucha gente de corazón que ha depositado y va a ser lo económico porque si en el IMSS no me dan la solución, yo tengo que buscarle el modo para que me lo operen por fuera, si hubiera yo tenido los medios, créame que yo no lucraría con esto, sé que mucha gente piensa que yo estoy lucrando con la salud de mi hijo y no, sería lo último que haría, yo cambiaria todo esto porque mi hijo anduviera como antes, caminando y de verdad les agradezco de todo corazón porque sé que hay mucha gente que ha donado de corazón, y sé que esto es una bendición de Dios, yo lo tomo así”, indicó.

Hasta el momento la sociedad se ha solidarizado con la familia de Brandon regalándole despensas, dinero en efectivo y prestándole una cama hospitalaria, entre otros apoyos.