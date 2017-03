VIDEO: 'Si yo fuera presidente'; Leyzaola acude a sesión de Cabildo

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- El excandidato a la presidencia de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez, acudió esta mañana a Palacio Municipal para participar en la sesión extraordinaria de Cabildo, sin embargo, pese a que regidores del Partido Encuentro Social (PES) solicitaron que se le consintiera hacer uso de la voz en el acto, el presidente municipal manifestó que no estaba permitido y le negó la posibilidad.

Leyzaola Pérez declaró que estaba ahí para ofrecer sus conocimientos en temas de seguridad, reiterando que está a disposición, no del alcalde, sino del Cabildo para que obliguen como representantes de la sociedad a que se resuelva el problema de inseguridad que estamos viviendo.

"Me parece que no están siendo honestos, no están enterados o no quieren enterarse de lo que vivimos afuera de Palacio. Los que vivimos afuera vivimos con inseguridad, con incertidumbre, agobiados por la delincuencia y tal parece que aquí todo es felicidad" dijo.

Reclamó que no exista plan de seguridad para la ciudad, calificando el hecho como altamente vergonzoso, pero obvio, en vista de que no pueden hacer siquiera un calendario para las sesiones.

"Yo nunca había asistido a una reunión de Cabildo, y ahorita me doy cuenta que en las sesiones ven al presidente como un Dios, y eso es totalmente negativo para la sociedad, yo creo que el presidente municipal es un miembro más del Cabildo y se le debe hablar con la verdad, de tú a tú", expresó.

Opinó que en estos actos se le debe permitir participar a todo el Cabildo y a los ciudadanos a fin de trabajar coordinados.

"Si yo fuera presidente municipal, definitivamente la situación que estamos viviendo creo que no estaría en ese sentido", concluyó.