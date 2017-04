Por error, dejan a jóvenes sin poder cobrar cheques de apoyo

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Por un error administrativo poco mas de 30 jóvenes beneficiados con apoyos económicos del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUV), no pudieron cobrar sus cheques de mil pesos que los otorgó el ayuntamiento de Tijuana, lo cual ocasionó que ésta dependencia emitiera una disculpa pública, afirmó el titular de este organismo, Miguel Loza.

Explicó que el jueves el alcalde de Tijuana entrego 900 cheques de Banamex de mil pesos correspondientes al programa de Estímulos Económicos para Estudiantes, por lo que una vez que concluyó el evento algunos beneficiados intentaron cambiarlos en la sucursal bancaria, pero no les fue posible.

Sin embargo la institución no fue penalizada porque no se trataba de una falta de fondos, sino de un trámite de liberación de los documentos, mismo que se realizó casi una hora después, por lo que ese mismo día, 70 jóvenes mas pudieron obtener los recursos, mientras el resto está siendo contactado para que puedan hacer sus cobros.

"Fue un error de un trámite que se debió haber hecho con el banco que no se hizo, es una cuestión de trámite que duró aproximadamente unos 40 minutos, entre 3:30 y 4:30 de la tarde, lo que provocó que algunos jóvenes no pudieran cobra sus cheques, tenemos datos de que ayer casi 70 jóvenes pudieron cambiar sus cheques y otros 30 no pudieron", comentó el titular de Imjuv, Miguel Loza.

Agregó que "lo que hicimos fue hacer una disculpa pública para quienes se vieran afectados que son una minoría prácticamente, fue un error de la subdirección administrativa, fue un error de protocolo por así decirlo, se omitió una transferencia, pero hay que dejar claro que los recursos los tenemos, de hecho tenemos el recurso para todo el año".