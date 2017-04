Familiares de la pequeña Angie quedaron con dolor, miedo y deudas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Familiares de la niña de tres años que fuera asesinada en el Fraccionamiento Guaycura por un sicario, hoy piden apoyo de la sociedad para enfrentar los gastos funerarios que esta situación les generó.

El señor José Eduardo, abuelo de la menor explica que viven con dolor, miedo y deudas, luego de que la pequeña Angie Anahí de tan sólo tres años, fuera asesinada el pasado 19 de marzo por un sujeto desconocido que arremetió contra ella y sus padres, cuando supuso que atestiguaban la forma en la que ultimaba a una persona en el fraccionamiento Guaycura alrededor de las 10:30 de la noche, mientras cuando se despedían en el carro, pero en vista de que escucho los gritos de la infante, se acercó a la unidad y arremetió hacia el vehículo lesionando a su padre y destinando una bala en la cabeza de la niña, quien falleció al día siguiente en la clínica del Seguro Social.

"Yo creo que fue un hecho fatídico, estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada, todo porque la llevaron a ver su papá, quien vivía ahí en ese lugar con ese señor con Antonio, pero no sabíamos a qué se dedicaba, quedó herido de dos disparos, uno en el pulmón y otro en el brazo", dijo el abuelo.

Dados los trágicos acontecimientos hoy la familia vive con el temor de que puedan ser perseguidos por el sicario que sigue libre, pensando que aún existe alguien que pueda identificarlo, por lo que el señor José Eduardo afirma que darán tiempo a las autoridades para que realicen las investigaciones y den con el responsable.

"Ahorita vengo de sus oficinas, por lo que me dio a entender el oficial que lleva el caso, que han avanzado, han ido a la colonia, que han preguntado, pero que no tienen la foto o imagen al agresor, pero le vamos a dar tiempo a lo mejor si no llegamos a ver algún acontecimiento de parte de las autoridades, quizá podamos hacer alguna manifestación un poco más fuerte de hacernos escuchar porque se me hace injusto que la vida de mi niña quede impune o que la justicia no pueda hacer algo para dar resultados", expresó.

Mientras tanto, las deudas de la familia los agobian, pues oscila en los 40 mil pesos y por ello piden la solidaridad de la sociedad para librarse de ellas.

"La verdad andamos con temor porque no sabemos cuáles vayan a ser las consecuencias de todos esto tenemos gastos que no teníamos previstos, el terreno en el panteón es caro, debemos como 40 mil pesos el terreno, sólo se junto lo del velorio y la sepultura en el panteón", dijo.

Quienes estén interesados en ayudar económicamente a la familia pueden hacerlo depositando en la cuenta de Bancomer No. 4152 3132 7044 3570 a nombre del señor José Eduardo.