Familia de débiles visuales piden apoyo para conseguir casa propia

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Una familia que ha heredado por generaciones problemas de debilidad visual hoy piden a autoridades u organizaciones que los apoyen a contar con una vivienda que puedan pagar, pues en la actualidad deben pagar la renta de tres pequeños departamentos en la Colonia El Pípila.

"Le pido al gobierno a la gente que me escucha que nos ayude para obtener una casa, somos 7 miembros de una familia, cada uno renta casa y como personas con discapacidad visual se nos dificulta algunos pagar servicios como la renta, el agua, la luz y yo le pido al gobierno, a alguna instancia para poder vivir como lo dice la Constitución de que tenemos derecho a una vivienda, pido que nos escuchen y nos tiendan a la mano, mi mamá tiene a su nieta, yo a mi esposa con su hija, mi hermana con sus hijos, somos diferentes familias y somos comerciantes, yo todavía estoy estudiando el sistema Braille, vedemos dulces en la línea, no es mucho pero tratamos de sobrevivir", dijo el señor Gilberto Medina Sansón.

La señora María de Jesús Caudillo Sansón, hermana de Gilberto, cuenta que es madre de 2 niños, ambos con problemas de visión, aunque no por ello dejan de ir a la escuela.

"Tengo mi otro niño que no está malito, sólo tiene problema de miopía, ella escribe muy pegado al cuaderno, pero me siento muy orgullosa de mi niña porque toma muy en verdad las clases y está tratando de salir adelante", expresó.

Y aunque buscan apoyo de instituciones como el DIF Tijuana, al momento el respaldo en esta administración ha sido nulo.

"Todos caminamos con bastones y he ido a solicitar al DIF municipal un bastón porque yo no voy a la escuela y dicen que no tiene bastones todavía, no vemos al 100% de lejos, aquí como conocemos caminamos sin bastón, el DIF no da bastones, sino la escuela Prisma provee de bastones", comentó la señora María.

Los interesados en apoyar a esta familia pueden comunicarse al número celular 4524804672.