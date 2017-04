Demandará al Ayuntamiento por despido injustificado y acoso laboral

- Fue despedida a principios de febrero de Oficialía mayor

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- Laura Alicia López Mascareño trabajó para la actual administración desde su inicio en el área de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, sin embargo, según denuncia, fue despedida en el mes de febrero injustificadamente.

La exempleada afirmó ante los medios de comunicación que interpondrá una demanda ante el Ministerio Público por despido injustificado y acoso laboral, pues las circunstancias en que terminaron su contrato no fueron las adecuadas.

"A mí se me despidió injustificadamente, se me hizo acoso laboral, me cambiaron de área, yo de estar en Oficialía Mayor, en Recursos Humanos, se me cambió a un lugar donde sólo había hombres, algo que nada que ver con lo que hacía en Oficialía", declaró.

Indicó que luego de que la movieran de puesto, dos semanas después llegaron a su oficina a solicitarle la renuncia, misma que no quiso firmar, por lo que volvieron con una remoción de contrato el 7 o 9 de noviembre.

"Lo atribuyo, no es ninguna novedad ahorita que se está manejando la relación que tuve con él (un alto funcionario del actual gobierno), la cual ya se terminó, fue una relación sentimental, completamente a ello obedece", expuso López Mascareño.

Detalló que la relación por la que considera se le despidió el mes pasado duró siete años, tiempo en el que el funcionario ya estaba casado.

"Lo importante es la situación laboral que se vivió, me dieron una liquidación de 46 mil pesos, eso no está bien, porque yo tuve acoso, no hay ningún motivo para este despido, se supone que hay transparencia y no la hubo, yo pedí una explicación y me dijeron que no estaban obligados a darme una explicación", dijo.

Comentó que fue el mismo funcionario quien la invitó a trabajar en esta administración, por lo que se debe manejar el daño moral y exige que se haga justicia, "Ya no me gustaría regresar a esta administración, porque me intentarían despedir nuevamente, ya no estaría cómoda".

La extrabajadora aseveró que quiso hablar con los funcionarios encargados de su despido desde un principio pero no se le escuchó, y actualmente la buscan para demandarle que no exponga su caso,

"Ahorita estoy recibiendo llamadas diciéndome que no hable, que no haga ningún comentario, después de las columnas que han salido es que he estado recibiendo estas llamadas", finalizó.