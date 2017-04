Exsecretario Mejía tranquilo tras acusaciones; declara el 11 de abril

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- "Pienso que dar a conocer el boletín de forma desesperada y con angustia fue hacer escarnio de mi persona, pero tengo posibilidad de desarrollarme como abogado, conozco de leyes, conozco la constitución y el código nacional de procedimientos penales y disposiciones legales de sindicatura procuradora, me da placer ser mi propio defensor", comentó.

El pasado viernes el Ayuntamiento de Tijuana comunicó sobre el inicio de un procedimiento administrativo contra el exsecretario de Gobierno, Carlos Mejía López por no haber firmado unos documentos respecto a la última sesión de Cabildo de la anterior administración, el exfuncionario opinó que es un proceso doloso y perverso contra su persona.

"Quiero destacar algo, el día lunes 27 de marzo se dio conocimiento a proceso administrativo, miércoles 29 dejaron citatorio en domicilio, el jueves 30 llevaron documentos sobre inicio de proceso y el 1 de abril por la tarde la sindicatura elaboró un comunicado de prensa dando a conocer el procedimiento administrativo en contra de un servidor", explicó.

La mañana del lunes se presentó ante sindicatura procuradora tanto para conocer el expediente como para platicar con al menos el director de Responsabilidad, pero no se encontraba, así que sólo buscó conocer los argumentos por los que se le acusa.

Recordó que hace casi dos meses se presentó en las mismas oficinas para saber si había alguna irregularidad, pero le respondieron que era información confidencial que no se le podía brindar.

"Más de mes y medio o dos meses comunicamos a autoridades del Ayuntamiento que habían transcurrido 56 días que no era servidor público y caía en violación de artículo 47 de ley de responsabilidad o también podía violar el 290 del código penal al no ser servidor público, se los expliqué por escrito y en español a las autoridades y parece ser que no se entendió", expresó.

Aclaró que cuando ocurrió la sesión, estaba en preparativos para el acto solemne de cambio de gobierno, por ello no tuvo el tiempo de firmar con la revisión debida los documentos, entonces la responsabilidad es del actual secretario Raúl Felipe Luévano, a quien ya le había comunicado esto.

El próximo 11 de abril a las 10:00 horas está citado para declarar por el proceso a su cargo.