Sin denuncias de extorsión policiaca, no van a dejar de ocurrir

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Las extorsiones de los policías van a seguir porque no hay denuncia, no es fundamental ser la víctima directa, se tiene que dar aviso para que el funcionario tenga la sanción correspondiente.

El presidente de la Asociación Civil, Alberto Sandoval, dijo que son prácticas reprobables de los agentes que deben apoyar a grupos vulnerables, en este caso de migrantes extranjeros.

Señaló que los abusos no son pretextos, pero de seguirse permitiendo al no enfrentarlos o denunciarlos, entonces no dejarán de ocurrir.

Indicó cuando hubo la ola de violencia de 2008, se recuperó parte de la confianza en los oficiales cuando la población colaboraba, por ello, deben seguir contribuyendo.

"El primer trabajo es ciudadano, siempre y cuando no nos pongamos en riesgo debemos reportar, tienen número en los costados, techo, si lo reportamos pues ya hay manera de verificar si está en el lugar que le corresponde para empezar", concluyó.