Suspender cobro de predial es una violación grave: Rodríguez Monárrez

- La COMUCI detectó que no se redujeron las tasas de predial en 2017

Tijuana.- Luego de sostener reuniones con titulares del Consejo Municipal de Catastro Inmobiliario, el regidor, Manuel Rodríguez Monárrez, mencionó que los analistas de Tesorería y Catastro son en gran medida los responsables del aumento desproporcionado al impuesto predial y que actualmente la Tesorería no permite que los ciudadanos acudan a pagar, lo que está generando un daño patrimonial a las arcas municipales.

“Como Secretario de la Comisión de Hacienda Municipal vimos que la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2017 no se pueden modificar sin autorización del Cabildo, por lo que el tesorero está incurriendo en una violación a la ley de ingresos, y segundoque la COMUCI determinó un incremento en los valores, basados en el valor comercial, las tasas de incremento no fueron consideradas en la segunda parte del estudio y ya se aceptó por parte de la COMUCI que la parte de la responsabilidad que a ellos compete fue de acuerdo a lo que se les había encargado, pero que los analistas de Catastro y Tesorería tuvieron que haber reducido la tasa para que no se vieran estos aumentos de hasta el 50 por ciento”, destacó Rodríguez Monárrez.

Aunado a ello, Rodríguez Monárrez, destacó que, durante la pasada sesión de Cabildo, el Alcalde, sometió a consideración un punto de acuerdo para modificar la Ley de Ingreso 2017 para que de abril a junio el valor catastral se extendiera el valor catastral de 2012, como fue el caso de Enero a Marzo,pero el problema se dio cuando el tesorero municipal ante medios de comunicación, declaró que se tomó la decisión de suspender el cobro del impuesto predial en el mes de abril sin facultad alguna, cuando ese no fue el acuerdo.

“Tijuana lleva 5 días sufriendo un daño patrimonial por culpa del tesorero municipal que unilateralmente decidió cerrar las cajas, modificando el programa establecido en la ley de ingresos para el 2017 y metiendo a todo el Ayuntamiento en un problema muy serio porque, el tesorero municipal no tiene la facultad de cerrar las cajas al cobro de ningún impuesto”, resaltó.