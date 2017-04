Alcalde y tesorero provocan daño patrimonial por 25 mdp: regidor

TIJUANA.- El cierre de cajas para la recaudación del Impuesto Predial que fue autorizado por el alcalde Juan Manuel Gastélum y el tesorero municipal, ha ocasionado un daño patrimonial a las finanzas del Ayuntamiento por 25 millones de pesos, explicó el regidor del PES, Manuel Rodríguez Monárrez.

El edil calificó como irresponsable la medida de no permitir el pago de dicho impuesto, por lo que iniciarán un procedimiento legal que tendrá que revisar el Congreso del Estado.

En entrevista para UTV Noticias, el regidor manifestó su descontento ante el anuncio que realizó el Ayuntamiento desde la semana pasada, en donde se informó la suspensión del cobro de predial, justificando que se haría para evitar las tasas catastrales del año en curso.

Sin embargo, ya que no ha sido autorizada por el Congreso del Estado la moratoria de descuento para los siguientes tres meses, se decidió simplemente cerrar las cajas recaudadoras.

"El Ayuntamiento no puede cerrar las cajas; van 5 días, 6 días que se dejó de cobrar el predial, y el promedio de ingreso diario es de 5 millones de pesos, eso quiere decir que el daño patrimonial asciende a los 25 millones de pesos", detalló Manuel Rodríguez.

Añadió que "el cerrar las cajas es una atribución que solamente corresponde al Cabildo, ninguna autoridad de manera unilateral puede suspender una ley, por eso hemos venido comentando que la Ley de Régimen Municipal marca que alterar, modificar cualquier cuestión programática presupuestal que esté en la Ley de Ingresos o en el presupuesto de ingresos aprobado sin pasar por Cabildo, es violatorio, y es una violación grave que incluso puede tipificarse como revocación de mandato; la tesorería no ha entendido que no sólo el alcalde gobierna la ciudad".

El regidor expuso que Sindicatura es quien debe investigar esta medida, sin embargo, desconfió la autonomía de ésta dependencia, principalmente por la inhabilitación que recientemente se resolvió al candidato a la presidencia municipal, teniente Julián Leyzaola, la que calificó como "persecución política".

Indicó que ha sido complicado trabajar con los integrantes del cabildo de la ciudad, principalmente por el 'bloqueo' que se hace a diversos ediles que dificulta trabajar armónicamente.

"Nosotros no tenemos un diálogo, porque no hay condiciones del diálogo, porque no te convocan, porque no te incluyen, porque los trabajos que haces en tu comisión son congelados", concluyó.