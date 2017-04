Asesinatos y baleados se denuncian en 5 a 10 minutos: Chan

Noticias Relacionadas Sin denuncias de extorsión policiaca, no van a dejar de ocurrir

- Denuncias de asesinatos o baleados tardan de cinco a diez minutos en realizarlas los testigos.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA. - Las denuncias de asesinatos y baleados tardan, desde 5 a 15 minutos una vez que ocurre el hecho.

El director de la Policía y Tránsito, Luis Felipe Chan, estimó que es una de las causas por las cuales no se da con el responsable.

Además de esto, los policías municipales no pueden hacer labor preventiva dentro, porque es un negocio particular, no pueden ingresar sin autorización hasta que se haga el reporte.

Esta semana se han registrado varios incidentes de alto impacto dentro de bares y restaurantes, como en la Sexta y demás lugares de la Zona Este, de igual forma los asaltos a mano armada es para negocios con clientes para también hurtarles.