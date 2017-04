Marchan estudiantes; demandan no incrementar tarifa al transporte

Noticias Relacionadas Estudiantes convocan a manifestación por tarifa del transporte público

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Este jueves estudiantes de la UABC marcharon desde las instalaciones del campus de Otay hasta el Instituto Tecnológico de Tijuana, en donde invitaron a la comunidad estudiantil a unirse en contra del incremento a la tarifa del transporte público, al respeto a la tarifa oficial y al cumplimiento de campaña del actual presidente municipal, de otorgar sin condiciones el servicio gratuito a este sector de la sociedad.

"Yo lo remitiría a su promesa de campaña, si fue como lo prometió creo que no estaríamos aquí, ayer se le exhortó que a través del director de Vialidad y Transporte todos los transportistas peguen en sus unidades la tarifa oficial para efectos de que no haya confusiones, pero no sabemos si se está haciendo", explicó el alumno Daniel Alcaráz.

Agregó que "algunos choferes actúan de manera violenta contra los usuarios, no solo contra estudiantes, sino también contra personas mayores a los que se les insulta, se les golpea y se les baja de las unidades, y creemos que es una falta de respeto, además un estudiante quiere agarrar un transporte público en fin de semana y no se les respeta la tarifa y queremos en documento si en fin de semana dejamos de ser estudiantes".

"Se me hace muy bien, espero se logre, a mí me bajaron como tres veces, ya después me resigné porque me pasaba de palabras con los choferes y no tenía caso porque iba a llegar todos los días a la escuela prácticamente tarde", detalló otro estudiante de UABC.

De esta forma al medio día los jóvenes cimarrones comenzaron a concentrarse en la avenida Tecnológico a la altura del puente peatonal, que se encuentra frente a sus instalaciones, y al ver la respuesta de apoyo al movimiento que iniciaron hace casi dos semanas, decidieron salir hora y media después en marcha hasta el tecnológico.

"Ahorita fue un compañero a hablarle a la sociedad de alumnos para lo que sería este levantamiento estudiantil que se originó dese hace 2 semanas en cuestión del transporte público, creo que esto es algo muy positivo, yo en 10 semestres que tengo aquí no había presenciado alguna manifestación contra el transporte público que es ineficiente desde hace varios años", indicó Oscar Gastelum, alumno de derecho de la UABC.

Añadió que "poco a poco van concientizándose de que la inconformidad es real, auténtica, que estamos viendo afectados como estudiantes, también hay transportistas que se están uniendo".

"Esto es lo que se necesita porque este incremento no está aprobado por el ayuntamiento, yo la verdad no les pago 7 pesos, siempre les doy 5 pesos, pero hay algunos choferes que sí te bajan", señaló un alumno del ITT.

Y aunque a esta manifestación estudiantil se lanzaron consignas en torno a otros reclamos, todos coincidían en exigir a gritos el respeto al pago de los cinco pesos en la tarifa de transporte.

El sol de medio día no fue suficiente para menguar los ánimos de los jóvenes que caminaron hasta el Tecnológico, por lo que ahora advierten que este viernes a las 4:00 de la tarde volverán a reunirse en la cafetería de la UABC para seguir definiendo la ruta a seguir en este movimiento.