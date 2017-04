'El Patas' condiciona a estudiantes para cumplirles promesa de campaña

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El secretario General del Ayuntamiento, Raúl Felipe Luévano informó a alumnos de la UABC, que será en agosto cuando se cumpla con la promesa de campaña del presidente Municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro de otorgar transporte público a estudiantes, aunque aclaró que el beneficio estará condicionado.

Según precisó Daniel Alcaraz, estudiante de la facultad de Derecho, el miércoles se reunieron con el funcionario municipal y un regidor para conocer la fecha, y la forma en la que se les otorgará el transporte gratito a los estudiantes, por lo que advirtió que las condiciones que ahora se exponen para recibir este beneficio no fueron expuestas en la campaña electoral del hoy presidente municipal.

Asimismo, indicó que en caso de que en las vacaciones de Semana Santa sea aprobado el incremento al transporte, los estudiantes se manifestaran de una manera más contundente.

“Él dice que para el próximo periodo ya se va a estar dando este apoyo que será para transporte gratuito para estudiantes, pero lo está condicionando a dos aspectos; él dice que será previa solicitud y con estudio socioeconómico y consideramos los estudiantes que eso no debe ser porque todos los estudiantes necesitamos el transporte público. Si la promesa de campaña fue como se plantea ahorita, no creo que no había ningún problema porque sobre aviso no hay engaño, pero si en campaña dijo que era completamente gratuito y si ahorita lo están condicionando se puede prestar a manejos políticos y no solo recae en nosotros, sino en adultos mayores y personas con capacidades distintas. Ya siguen vacaciones de Semana Santa y pudiera ser que nos quieran meter un gol por ahí estaremos muy pendientes y de darse nos vamos a manifestar con fuerza”, concluyó Daniel Alcaráz.