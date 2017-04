Realizan colecta de muebles para haitianos

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Algunos de los migrantes de origen haitiano que llegaron a esta ciudad ya han logrado conseguir algún departamento donde vivir, sin embargo, no cuentan con muebles, por tal motivo las encargadas del albergue de la Iglesia Central del Nazareno han iniciado una colecta para apoyarlos.

“Estamos pidiendo ese apoyo para los muebles, cualquier cosa, enceres, trastes, cobijas, toallas, todo lo que se necesita en una casa, porque realmente muchos de ellos no tienen nada, con lo que estuvieron trabajando tienen que pagar la renta, tienen que pagar el depósito, entonces se quedaron como muy cortos y a nosotros nos tocó llevarlos a las casas y no tenían nada”, señaló la coordinadora de Albergue, Ruth Gaxiola Aldama.

El albergue de la Iglesia Central del Nazareno llegó a tener hasta 56 mujeres, algunas con hijos de manera permanente, en el caso de los varones eran atendidos solamente durante el día, pero al ganar la elección de Estados Unidos Donald Trump, comenzaron a buscar en donde vivir al desistir cruzar la frontera.

“Yo creo que una parte difícil para ellos fue que les quisieran rentar, porque nuestra experiencia en el albergue en general con la gente en Tijuana fue buena, porque apoyaron mucho, apoyaron mucho en alimentos, en cosas para ellos, pero ahora que ellos salían a buscar su departamentos, ellos me decían, hermana yo llegue a preguntar y me decían que ya estaban rentados, ellos me decían es que son racistas, me ven y no quieren, entonces en ocasiones yo tuve que ir y me decían hable usted y hermana acompáñeme usted, entonces nosotros tuvimos que ir en ocasiones a hablar con las personas y decirles que ya era gente que estaba acá trabajando, ellos ya están acá tienen con qué pagar, entonces hay que darles la oportunidad”, indicó.

La gran mayoría vive en la zona centro de la ciudad, conforme a sus posibilidades y el apoyo de la sociedad han ido amueblando los departamentos en los que están viviendo ya sea en familia, o se juntaron entre varios para poder rentar uno.

“Pueden venir aquí a la iglesia, la iglesia está aquí en la calle 8 y Niños Héroes, es por la calle Niños Héroes es la entrada. No es necesario que traigan aquí las cosas, porque si tienen carro ellos pueden llevarlo directo o acompañarlos a que familia le van a dejar las cosas, porque ese es otro problema que hemos teniendo, que nos han dado cosas pero no podemos ir por ellas, porque no tenemos camioneta”, sostuvo.

La última familia que dejó este albergue fue apenas el domingo pasado, actualmente son 12 las más necesitadas para amueblar con lo más básico el lugar en el que están viviendo. Si usted tiene la manera de apoyar a éstos migrantes puede comunicarse al teléfono de la iglesia 688-3090 o al celular (664) 262-8550.