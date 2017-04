Más educación para campesinos; buscan mejores salarios

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Un porcentaje alto de campesinos sobre todo en ejidos de Tijuana, reciben bajos salarios por no saber leer ni escribir, afirmó el secretario de Organización y Acción Política en Tijuana, Saturnino Barba.



"Hay muchos adultos que no tienen nivel académico, inclusive que no tienen ni primaria, inclusive hay algunos que no saben ni leer", expresó.



Dijo que los próximos trabajos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos iniciarán en mayo, a fin de que los campesinos cuenten con mayores conocimientos y así obtengan mejoras económicas.



"Se están fijando a que tengan un mejor nivel académico para que tengan un mejor pago, mejor remunerado", finalizó.