Improvisado y sin rumbo el gobierno de Gastélum, opina politólogo

TIJUANA.- El gobierno del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro es improvisado y sin rumbo, pues se ha estancado en estos cuatro meses, consideró el politólogo Benedicto Ruiz durante entrevista con David Mejía y Paty Valay.

Mencionó que si Gastélum no da resultados en seis meses, en Tijuana brotará un germen de crisis de ingobernabilidad, pues es muy común que diluya su responsabilidad al culpar a la federación dejando ver su desconocimiento.

"Me da la impresión que no puede porque no ha mostrado alternativas, llegó desconociendo lo que iba a tomar que el Ayuntamiento, era un papa caliente con múltiples problemas y que tu ibas a llegar con un plan de avanzada, un alcalde que no se concentra", dijo.

