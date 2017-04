Ingobernabilidad en Tijuana, advierte experto

Por: Alberto Elenes



TIJUANA.- Tijuana atraviesa por la peor crisis que se tenga registro, actualmente es dirigida por un gobierno falto de propuestas para resolver los problemas, generando que la ciudad esté a la deriva, según el politólogo Benedicto Ruiz.

“Yo diría que en unos dos o tres meses si no hay resultados concretos se va abrir un escenario más crítico, porque son problemas que tienes que resolver simultáneamente, todos son graves, si hablamos del problema de la inseguridad es grave, el problema del transporte colectivo es grave, la basura, los servicios, es decir, estamos hablando de la vida de la ciudad que está hecha un caos. Yo creo que sí tiene ya elementos de falta de gobernabilidad”, manifestó.

En base al análisis de éste experto, la actitud que ha mostrado Juan Manuel Gastélum Buenrostro no ha sido la de un alcalde que sepa enfrentar los problemas y contrario a ello, su gobierno ha minimizado la situación de problemas que existen.

“El alcalde se ha mostrado muy frívolo, muy juguetón, muy inmaduro alrededor de los problemas, lo cual también exacerba la división con la gente, si tú estás en crisis y tu ves que el gobierno está bromeando, pues más te vas a irritar políticamente, lo que está generando el alcalde es eso, porque no tiene perspicacia política, no saben medir el pulso de la situación política social que hay en la ciudad”, advirtió.

Uno de los problemas que aqueja a toda la población es el de la seguridad, ha concluido el cuarto mes de la administración municipal y es fecha que la autoridad no ha sabido hacerle frente a la problemática que ha colocado a Tijuana como la más peligrosa del país ante la cantidad de asesinatos.

“Yo le oí decir al secretario de seguridad en Tijuana que la gente no conocía la estrategia que él tenía y por eso lo estaban criticando, probablemente es cierto, pero lo que aquí cuenta no es el tipo de estrategia que tenga sino los resultados y no hay resultados tangibles, porque esas son cosas que te pueden medir, si los homicidios están creciendo, pues una estrategia de seguridad debe abatirlos inmediatamente, impedir que esa ola de violencia siga creciendo, ese es el criterio de evaluación, lo que sucede es que la gente ha aumentado el nivel de exigencia”, indicó el politólogo.

Las cosas pueden tornarse más difíciles de continuar la situación actual, es tiempo de renovar el gabinete municipal

“Yo esperaría que el gobierno haga una sacudida del gabinete, cuatro meses son suficientes para darte cuenta que éste gabinete no está a la altura de los problemas, lo que tienes que hacer ahorita como alcalde es cambiar piezas claves de tu gabinete para dar un vuelco y retomar las cosas, ordenar los problemas, jerarquizarlos, decirle a la comunidad como los vas a resolver y moverte en términos de conseguir recursos con la federación y/o a otro nivel”, explicó.

Una solución probable para tener un mejor gobierno podría ser que algunos puestos como el de regidores, delegados municipales y hasta el secretario de seguridad pudieran ser nombrados mediante elección popular como ocurre en otros países, pero mientras tanto el ciudadano debe continuar exigiendo y manteniendo la voz alta bajo la premisa de que las cosas se hagan.