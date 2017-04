Observaciones de CEDH, imprecisas, asegura procuradora del menor

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDEH)emitió una recomendación a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia con “apreciaciones inadecuadas” al revisar el desenvolvimiento que tuvieron servidores públicos de esta dependencia al atender la denuncia que hiciera el Sistema Educativo Estatal (SEE) sobre la violencia que existía en contra de una de las hermanas del niño Usiel, quien fuera asesinado a golpes por su padrastro el año pasado.

Según precisó Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Consuelo Luna Pineda, aun cuando se están revisando las observaciones hechas por la CEDH en su recomendación, varias de ellas ya se han cumplido como son las sanciones administrativas a dos servidoras públicas de esta institución que se vieron involucradas en el llamado que hiciera el SEE para que revisaran el supuesto abuso infantil que al parecer ejercía la madre en una de las hermanitas del niño Usiel un mes antes de que fuera victimado.

Sin embargo, aunque confirmó que aun cuando la madre del niño Usiel se encuentra en libertad, ésta no ha tenido contacto con sus otros cinco hijos que se encuentran bajo custodia de la abuela materna, por lo que aseveró que la procuraduría a su cargo sigue dando seguimiento al desarrollo de estos menores, lo cual es parte de la recomendación que ha hecho la CEDH en materia de restauración del daño a ellos como víctimas de la violencia que vivían en sus hogares.

"En base a estos mismos pronunciamientos que hace la CEDH ya fue en su momento removido personal, la abogada que se encontraba como responsable del expediente por la misma observación que realiza la contraloría al momento en que se remitió el caso para que ellos fincaran responsabilidad si consideraban necesario y también una suspensión de 15 días a la Coordinadora jurídica de la subprocuraduría como responsable de supervisar el trabajo que hacia la trabajadora social", informó.

Dijo que lo que se investiga es que efectivamente la madre se encuentra en libertad ya que el Ministerio Público no ha solicitado ninguna intervención del juez, no ha fincado cargos en contra de la madre por la situación que vivió Usiel, por el fallecimiento o violencia de que fue objeto en el ambiente del padrastro.

"Sabemos que tuvo acercamiento con algunos hermanos, pero hasta el momento lo que nos habían referido tanto abuela como los hermanos es que no la han recibido en la casa, de manera que no ha tenido con tacto hasta ahorita con los niños", explicó.

Entre las “apreciaciones inadecuadas” que están consideradas en esta recomendación de la CEDH, la Procuradora destacó el hecho de que se responsabiliza a esta institución a su cargo de haber tenido una intervención tardía, debido a que tuvieron conocimiento de la violencia desde abril que existía en el seno familiar de Usiel, lo cual indicó que es incorrecto, pues eso ocurrió hasta el 1º de junio, por lo que las diligencias de su personal se desarrollaron hasta el 3 de junio, además de que no existe prueba alguna de que personal del SEE les hubiera notificado de manera verbal de la situación que se presentaba con una de las hermanas del niño asesinado.

Agregó que otro de los señalamientos que hace la CEDH es que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y el SEE deben de formar una mesa de trabajo para generar protocoles o manuales de atención en centros educativos ante casos de violencia, lo cual indicó que ya se trabaja desde el año pasado y por tanto no tienen inconveniente en realizar.

Luna Pineda mencionó que a diferencia de lo que sostiene la CEDH los cinco hermanos de Usiel no fueron institucionalizados en el albergue el pasado 22 de julio del 2016 por disposición de la Procuraduría de la defensa del menor, sino del Ministerio Público en base a diligencias que realizaron a petición del SEE, aunque esa situación fue por horas, pues después fueron reintegrados con la abuela dado que su dependencia no consideraba una situación de riesgo, lo cual es parte de los elementos que no se aprecian en la recomendación emitida