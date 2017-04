Abuelita pide a transportistas respetar tarifa de adultos mayores

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- La señora Francisca Salazar Martínez antes pagaba 5 pesos por usar el transporte público, ahora los choferes le exigen 7, mientras que a su hijo ahora le cobran 17.50 anteriormente 13.50.



"Entonces yo sigo pagando 7 pesos de mi pasaje y mi único hijo que vive conmigo paga 17.50 de la Lázaro Cárdenas al Centro", dijo.



La mujer de la tercera edad recordó que el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, prometió transporte gratuito a adultos mayores, alumnos y personas con discapacidad.



"Él prometido que nosotros los ancianos no íbamos a pagar pasaje, los estudiantes no iban a pagar pasaje, las personas con discapacidad esos menos", sostuvo.



Solicitó al munícipe y a los transportistas respetar la tarifa, ya que "pues todo ahí se va, ni para los frijoles alcanza menos para pollo y si tienen un kilo de carne pues que me lo regalen".