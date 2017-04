Ayuntamiento sin elementos para aumentar transporte: Solís

Noticias Relacionadas Precios de gasolinas se mantienen, diésel sube un centavo este jueves

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El gobierno municipal no tiene elementos para incrementar el transporte público bajo el argumento del aumento a la gasolina, pues las autoridades no exigen a este sector el cumplimiento del reglamento, lo cual es reflejo de la corrupción que impera, afirmó el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.

“Que se permita que en este estado y los municipios hayan sistema de transporte tan deficiente y antiguos, no es más que una clara muestra de corrupción, se les exigen controles ambientales a los particulares, pero a los transportistas no se les exige nada y me parece que lo que ha reflejado el sistema es un nicho de sistema de corrupción en el transporte que no se ha acabado, en la medida de que el gobierno no erradique esos vicios de que circule no solo en el transporte público, sino en el de las maquilas se permite que vehículos sin condiciones mecánicas anden circulando y todo eso es por actos corruptos, no hay ninguna justificación para incrementar los precios del transporte o que la población este en aptitud de pagar más o creer que el ingreso per capital de las familias fronterizas se incremento y eso justifica el impacto”, dijo.

En cuanto al amparo que promovió contra el incremento a la gasolina, destacó que la población ha visto que ha bajado el costo del dólar y de la molécula, lo cuales prueba fundamental de que el precio del hidrocarburo fue manipulada, por lo que si la fórmula revela acciones a la baja, debería tener el mismo comportamiento, por lo que están a la espera de que juzgado especializados de la Ciudad de México reciba la información completa que mandó el juzgado federal misma que se les envío desde aquí para que admitan la demanda de amparo.