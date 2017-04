Autoridades de Tijuana no dan en el clavo en inseguridad: Canacope

- Asaltados el 90% de socios de Canacope; 25% de ellos robados hasta 3 veces.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Los encargados de la seguridad en Tijuana no saben con certeza cómo acabar con la delincuencia, sobre todo con los robos y asaltos, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en pequeño (Canacope), Heriberto Villalobos Rentería.



"La inseguridad que estamos viviendo cada día va en aumento no vemos absolutamente ninguna disminución en la misma y tampoco vemos que las autoridades respectivas puedan dar en el clavo pues no han encontrado, es evidente, la estrategia adecuada, necesaria para bajar el índice de robo, de asalto", dijo.



Indicó que son 3 mil 780 los socios que conforman la Canacope, el 90% de ellos han sido víctimas de malhechores y el 25% de los esos afectados han sido atracados hasta en tres ocasiones en un mes.



Pidió a las autoridades no sólo concentrarse en delitos de alto impacto, así como castigos más contundentes para los ladrones, pues con el Nuevo Sistema de Justicia Penal entran y salen de la cárcel en poco tiempo.



Dado que las estadísticas por robo y asalto registradas por las autoridades no coinciden con la realidad, Villalobos Rentería, manifestó que el departamento jurídico de la Canacope solicita a los afectados ratificar la querella y los abogados de la cámara posteriormente dan seguimiento a las denuncias.