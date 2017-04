Leyzaola, listo para limpiar su nombre e invalidar inhabilitación

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El teniente Coronel, Julián Leyzaola se dice listo para limpiar su nombre y derribar por segunda ocasión la inhabilitación que ha emitido el Ayuntamiento en su contra, pues hay seis despachos dispuestos a defenderlo de manera gratuita.

“El resultado de los 100 días de este gobierno municipal es precisamente la inhabilitación del Teniente Coronel Julián Leyzaola, ¿Cómo es posible que hayan basado sus esfuerzos como municipio en inhabilitarme a mí? No creo ser tan importante como para que todo el gobierno esté trabajando para eso, porque no he visto resultados en otras áreas, en limpia, en transporte, en seguridad, desarrollo social el único desarrollo palpable que ha tenido este gobierno es mi inhabilitación, me parece tonto, que no es por ahí y quien no pueda entender que este es un asunto político, entonces qué prueba necesita para que así sea y quiero decirlo, voy a proceder como la vez anterior, de manera legal con la ley en la mano voy a pelear mi derecho y seguramente lo voy a ganar otra vez, pero en esta ocasión creo que va mas allá, es un abuso de autoridad porque es un asunto que ya se juzgo y además en el expediente en que me están inhabilitando no están agregando nada a lo que agregó en aquel tiempo, pues esto ya se convierte en un abuso de autoridad y un daño moral, claro que una vez que me quite la inhabilitación voy a presentar una querella penal en contra de los que me iniciaron este proceso, la síndico procuradora y quien resulta responsable. Cuando se hizo pública la inhabilitación me hablaron como 6 despachos jurídicos para ofrecerme su ayuda y la defensa gratuita, no solo de Tijuana, sino de México me hablaron dos, me están poniendo como un torturador, un violentado de los derechos humanos, como una persona agresiva, violenta y es un daño moral porque me están dañando como persona”, señaló.

Al ser cuestionado sobre la forma en la que puede aclarar a la sociedad que las acusaciones que existen en su contra sobre violaciones a derechos humanos, son infundadas el excandidato a la alcaldía de Tijuana, destacó que todos estos procedimientos están mal sustentados, pues jamás le dieron derecho de audiencia.

“Esta recomendación que ellos hicieron al municipio en su tiempo fue utilizada por el gobierno de Bustamante para darme la primera inhabilitación, donde según ellos fui culpable de tortura y violencia contra personas, pero igual que la Procuraduría nunca me dieron la oportunidad de defenderme, nunca fui citado, no me dieron la garantía jurídica de audiencia y de repente sale la inhabilitación por 8 años, claro que me la tumbe con un proceso jurídico donde sustente que no había razón y ahora sale otra, pero al revisarla es la misma que la del tiempo de Bastamente, la están retomando, vuelven a inhabilitarme por 5 años, no vuelven a llamar para que me descargue y lo que tengo a mi favor, a pesar de que fue cosa juzgada”, indicó.

Explicó que hace una década en que fue secretario de Seguridad Pública de Tijuana enfrentó una situación muy difícil, pues operaban en la plaza los cárteles de los Arellano y del Chapo, por lo que tuvo que actuar con la misma intensidad de fuego con la que ellos atacaban.

“Quiero decirle que muchas de las quejas que tengo en Derechos Humanos es por las supuestas violaciones que les hice a ellos por tortura, golpes, declaraciones falsas, primero hay que tomar en cuenta quienes son los que me acusan, las personas que yo combatía no eran personas que al verme se iban a entregar pacíficamente, venían armadas, huían, se enfrentaban a nosotros, nos disparaban y la respuesta de nosotros no podía ser de otro nivel, claro que en las persecuciones, en las detenciones físicas, claro que hay un jaloneo por todos lados, ellos disparan, nos golpean y tenemos que responder en el mismo nivel de violencia en que están atacando y eso fue aprovechado por ellos para decir que fueron objeto de violencia por parte de la autoridad, no me extraña que ellos lo hagan, sino que las instituciones, me refiero a la Comisión de Derechos Humanos les dé la razón y tome por cierto lo que ellos están diciendo sin tomar en cuenta mis declaraciones, nunca me tomaron en cuanta a mí, ellos investigaron, dictaminaron y dijeron que yo era culpable sin si quiera preguntarme a mí, me mandaban un papel para que yo informara y lo hacía, pero nunca me dijeron que había una querella, yo mandaba el informe y decía si la detuve y era todo lo que preguntaba, pero nunca decían que tenía una querella por tortura, hasta que venían las recomendaciones, caramba y en qué momento deben que hubo violencia o tortura, nunca me preguntaron a mi si realmente existieron”, detalló.

Al ser cuestionado sobre su autoridad moral de frente a estas acusaciones y ante su interés de gobernar los destinos de Tijuana como su presente municipal, Leyzaola Pérez se mostró firme en su respuesta.

“Yo creo que la autoridad moral se ejerce con el ejemplo y yo puedo decir que en toda mi vida, no solo en la función pública, sino en toda mi vida me he tratado de conducir aplicando los preceptos morales, le aseguro que jamás en mi vida me he adueñado de algo que no es mío, he sido honesto, trato de que se aplique la justicia en todo, no solo fui secretario e Seguridad Pública en Tijuana, sino en Juárez, fui subsecretario en el estado, director General de Centros, director de la Policía Estatal, tuve muchos cargos y resulta que solo aquí en Tijuana hay esas situaciones inapropiadas de abusos, Yo puedo decir que la moral y el ejemplo radica en las conciencias de las personas, en las normas morales, en mi conciencia estoy tranquilo con migo mismo, me siento bien, me siento tranquilo, creo que en mi ser, en mi pensamiento, en mi filosofía no ha habido eso que comentan puedo decir con mi palabra que eso es una falses y me siento listo y preparado para ser quien dirija los destinos de esta ciudad”, concluyó.