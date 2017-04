Exigen que aclaren cómo obligarán a Altisa a resarcir daños a Brandon

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Ni familiares, ni abogados de Brandon han tenido contacto con Altisa como lo aseguró el secretario General de Gobierno de Tijuana, Raúl Felipe Luévano, por lo que la próxima semana le solicitarán de manera formal que indique la vía legal por la cual obligarán a la línea de transporte público, a resarcir los daños del joven estudiante que ha quedado casi cuadripléjico como resultado de un accidente vehicular cuando era pasajero de una de estas unidades.

La señora, Azucena Hernández Rodríguezmadre de Brandon Morelos Hernández, una de las 19 víctimas del accidente ocurrido hace seis meses en la zona del fraccionamiento Ke Casas, indicó que no han establecido ningún contacto con representantes de Altisa, línea de transporte público que fue responsable del accidente.

“A mí en lo personal nadie me ha buscado, ni a mi esposo tampoco, aquí a la casa nadie ha venido de Altisa, ni nos han llamado por teléfono, más que nada pienso que esto como meter desconfianza entre los licenciados y nosotros, a mi esposo es más fácil que lo puedan contactar porque lo conocen, hace dos semanas lo busco un exchofer que es el encargado de los choques, que querían llegar a un arreglo, que él fue a Colima a hablar con el dueño de Altisa y quería llegar a un arreglo con él”, dijo la señora, Azucena Hernández.

A este respecto, el representante legal de 9 de afectados en el choque ocurrido el 12 de octubre, Jorge Alberto Escárcega Germán destacó ante las declaraciones de Raúl Felipe Luévano, pedirán por escrito la próxima semana el procedimiento que se seguirá a Altisa para que pague a Brandon, así como de la investigación que realizará la Sindicatura Municipal por el papel que jugó el exdirector de Transporte de Tijuana, José Luís Hernández Silerio.

“Resulta muy delicado que el secretario del Ayuntamiento a quien le reconozco que es perito en derecho haya dado esa aclaración, incluso el lunes nos vamos a dar a la tarea de solicitar por escrito que nos informe las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se da la orden o siempre y sencillamente es resultado de una ocurrencia porque el mejor sabe que si es una autoridad debe ser por escrito, fundado y motivado. Nos dimos a la tarea de concertar de manera directa con los familiares de Brandon el día de ayer para establecer si es que ya había la ruta del arreglo u desde luego no estamos peleados con ello, sin embargo, la respuesta de los padres es que en alguna ocasión se comunicó una persona que decía ser de Altisa y se le dijo que estaban en la mejor disposición, siempre y cuando se hiciera de manera formal, pero le colgaron la llamada, es decir, no hay ninguna oferta como dice el secretario, me da pena contradecirlo, pero hay que decir la verdad y no tener doble lenguaje. Ahorita por lo pronto están cerrados los juzgados y nos dimos a la tarea de recabar las actas de defunciones de los occisos y de los familiares primero que nada tramitaran los juicios sucesorios, por otro lado el miércoles ya pedimos cita, porque nos enteramos que se inicio por oficio un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de José Luis Hernández Silerio y le pedimos por escrito al síndico cual era el número para también nosotros aportar a ese expediente datos que hagan suficiente para acreditar la responsabilidad desde el punto de vista administrativo contra José Luis y presentar también la denuncia en su contra porque recordemos que vamos a ver la responsabilidad patrimonial por parte del ayuntamiento para el caso de estas víctimas del accidente”, indicó el represente legal de Víctimas del Accidente, Jorge Alberto Escárcega.

Mientras tanto la señora Azucena Hernández dice que Brandon está deprimido y a la espera de que el IMSS defina si tiene posibilidades de ser operado nuevamente de su pierna, sobre todo, porque al parecer el tipo de seguro social que el joven estudiante tiene no cubría ese tipo de intervenciones, situación que ya se está revisando con el apoyo del director General del Cecyte.

“Hasta ahorita voy a esperar lo que digan en el IMSS el martes, ya lo llevamos a sacar la radiografía y a ver que dice el traumatólogo el martes que lo vea y de ánimo, pues deprimido, hay algo así del seguro escolar que no cubre y hablaron con el director para que lo apoyen, vino el director general del CECYTE el lunes porque van a buscar todo el apoyo y ya hablaron con el director de la clínica 1 para seguir apoyando a Brandon con todo lo0 que está en sus manos”, concluyó la madre del joven.