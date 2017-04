Piden extremar medidas higiénicas en consumo de pescado y mariscos

TIJUANA.- Autoridades de salud en Baja California pidieron a la población en general extremar tomar las medidas preventivas ante el consumo de pescados y mariscos para evitar enfermedades gastrointestinales, durante la Cuaresma.



El Jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud, Héctor Zepeda Cisneros, llamó a observar el buen estado de los productos ante la presente temporada de Cuaresma, por lo cual los consumidores deben verificar el buen estado de los productos.



Al comprar un pescado entero, dijo, que tenga la piel brillante y olor suave, carne debe estar firme, con ojos brillantes y protuberantes, además las escamas bien adheridas y en caso de comprar filetes los bordes deben estar libres de manchas resecas.



En el caso de los mariscos, como pulpo, camarón, calamar, langosta la consistencia debe ser firme y brillante, con un color uniforme y la cabeza.



Las patas deben de estar adheridas al cuerpo, además en el caso de los moluscos deben de estar dentro de su concha y esta no deberá estar rota, así como bien cerrada.



Si el consumidor desea congelar los productos, deberá descongelarlos gradualmente a temperatura ambiente, puede utilizar un chorro de agua evitando que esta se estanque y no volver a congelar el producto.



Tratar de cocinar los productos antes de prepararlos y evitar comerlos crudos, sobre todo, recordar que el limón no mata las bacterias, una vez preparado verificar que no huela mal, ni tenga mal sabor.



Lo que se busca con estas recomendaciones es detectar de manera oportuna la contaminación de producto por bacterias, descomposición natural o principalmente por cólera.



Por esa razón, pidió a la población que en caso de detectar un producto en mal estado o algún expendio con irregularidades lo notifique a las autoridades correspondientes.