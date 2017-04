Urgen en BC esfuerzo para reconocer a personas transgénero

Noticias Relacionadas Piden a sexoservidoras transgénero respeten reglamento municipal

TIJUANA.- El responsable del Centro Comunitario LGBTI, Lorenzo Herrera resaltó que no ha sido fácil “ser activista gay, he estado en la mira de muchos por trabajar para que se reconozcan nuestros derechos como personas”.



También aseguró que a pesar de los esfuerzos de concienciación aún persisten en este sector rescoldos discriminatorios en los ámbitos social y laboral, “ha sido muy duro ir sensibilizando sobre nuestros derechos humanos”.



Dijo que lo más difícil para las personas transgénero es el reconocimiento social y legal de los matrimonios entre personas del mismo género, ante lo cual quienes tienen preferencias sexuales diferentes, optan por una relación más clandestina.



“Es necesario que la gente poco a poco nos vaya aceptando, incluso muchos gays son abandonados por sus familiares, unos se refugian en la droga por la baja autoestima que esta situación les ocasiona, otras, dan resultados seropositivos”, manifestó.



Incluso, consideró que “si los matrimonios entre personas del mismo género fueran aprobados sin trabas, la enfermedad del Sida disminuiría hasta en un 70 por ciento debido a que su nuevo estado civil les procuraría una pareja estable”.



Aseguró que las personas de diversidad que viven con otra de manera permanente o que han podido acceder al matrimonio igualitario, llevan a cabo una vida sexual responsable, lo que coadyuva a que disminuyan las enfermedades de este tipo.



“Las enfermedades sexuales disminuyen, y eso es lo importante; aquí en este centro, hemos atendido a varia gente infectada debido a que llevan una vida sexual sin mucho control, y eso afecta a todos”, expuso.



Agregó que muchas personas con preferencia homosexual “han resultado infectadas, aquí han llegado a este centro, y eso porque ellas han creído en el amor y en las personas, y en la búsqueda de ese amor, terminan siendo seropositivas”.



Añadió que el matrimonio igualitario contribuye a mantener una estabilidad emocional, una manera ética y responsable en la práctica de este tipo de relaciones, “como un ser humano y como un homosexual”.



Ahora, con la proliferación de las relaciones a través de las redes sociales, se facilitan más los encuentros clandestinos entre personas del mismo género, con prácticas sexuales incluso anónimas, entre gente que no se conoce lo suficiente, resaltó.



“El Internet ha facilitado este tipo de encuentros, la gente se ha liberado más como consecuencia de las nuevas tecnologías y eso permite la proliferación de relaciones fugaces, con personas que nunca has visto, con lo que el riesgo aumenta”, manifestó.



Explicó que el Centro Comunitario LGBTI atiende no sólo a homosexuales; a él han recalado incluso migrantes y otras personas, pues además de servicios como el internet, también se brinda orientación psicológica por profesionales.



El centro, que opera con recursos públicos, ha trascendido tres administraciones locales que han brindado el apoyo para que continúe la atención a este sector poblacional que aún lucha por sus derechos como seres humanos que buscan la aceptación social.



“Hemos avanzado, ya no se dan las detenciones que hace 30 años sufríamos por parte de la policía, por ejemplo, pero todavía nos falta mucho, no hemos tenido legisladores ni regidores gays que legislen para nosotros”, refirió.



Aunque se han registrado cambios, reconoció que no han sido suficientes dentro de las políticas públicas, incluso “en algunas partes se ha puesto una barrera para impedir que se celebren matrimonios entre personas del mismo género”.



Lorenzo Herrera consideró que han trabajado de la mano con las autoridades no sólo para extender los servicios a la comunidad, sino también para crear conciencia, sensibilizar a la sociedad de que los derechos humanos son precisamente para todos.