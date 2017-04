Desarrollo Urbano retrasa dictamen en Valle Sur

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- A casi dos meses de que comenzara el colapso de 18 viviendas en el fraccionamiento Valle Sur, los afectados acusan a la Secretaría de Desarrollo Urbano de Tijuana de retrasar el resarcimiento de los daños que ha causado el desplazamiento del terreno.

La señora Esther Carballo, una de las afectadas indicó que en la medida de que no cuentan con el documento oficial del Ayuntamiento de Tijuana en el que se establece el responsable del colapso de las viviendas, no pueden iniciar sus procesos de pago.

“Como no hay este dictamen que nos tiene entregar Desarrollo Urbano estamos un poco atados de manos porque no hay algo que emita la ley para decir esto es lo que paso, estos son los responsables y todos podemos proteger que los afectados no somos los responsables y al no sr los responsables iniciar los procesos para que sobre vigor los seguros, el Infonavit, todo, pero si no tenemos ese papel no podemos hacer nada, nosotros como fraccionamiento ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en cuanto a estudio del suelo, ya recurrimos al Cicese para que nos hiciera un estudio de suelo porque son especialistas, y Promocasa también hizo un estudio de suelo para tener todos los elementos que a la luz del día se denotan que es un suelo que no era optimo para edificar casas”, indicó.

Agregó que por parte de empresas hipotecarias que han revisado la situación ya les dieron un fallo de que no procede la suspensión de los pagos crediticios porque las viviendas se cayeron por una situación “natural”, lo cual podrían contrarrestar con el dictamen que esperan de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Tijuana.

“Nosotros metimos nuestra reclamación, fue el perito del banco donde tengo la hipotecaria que somos 3 o 4 casos con la misma vino el perito y determinó que no procede porque dice que las casas se cayeron por algo natural, entonces vamos a entrar en otra faceta con el seguro para decirles que no fue por algo natural, sino por una imprudencia de construcción”, señaló.

Precisó que a casi 15 días de que los afectados de este fraccionamiento entregaron a la citada Secretaría el estudio que pagaron al CICESE, hoy saben que las casas se deben demoler para evitar mayores afectaciones, pero nadie ha iniciado dicho proceso.

“El Cicese determinó que esas casas se tienen que demoler para poder salvar al resto del fraccionamiento porque básicamente era un suelo sin desagües, arcilloso, pero no era un suelo cimentado, donde el agua se comenzó a concentrar, a filtrar, haciendo corrientes de aguas internas y un socavón de agua por eso las casas se empezaron a desplazar y la fábrica de abajo donde hacen patinetas ya se unió con nosotros para hacer el estudio porque ellos también están muy afectados en el suelo, ahí ellos nada mas trabajan en una parte de la fabrica porque la otra la tienen totalmente cerrada porque vaya a venir una contingencia y sea un daño mayor”, concluyó.