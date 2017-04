Deja derrama ecnómica del 22% Semana Santa

Tijuana.- Esta semana santa, aunque fue inferior que la del 2016, no deja de ser positiva por el incremento en afluencia de turistas y la derrama económica generada a los comerciantes turísticos de esta frontera, dijo el Presidente de la Asociación de Comerciantes en Artesanías Mexicanas de la Avenida Revolución, y Pasajes Adyacentes, A. C., Julián Palombo Saucedo.



Refirió, que a partir del miércoles se notó una mayor afluencia de turistas que se desplazaban a lo largo y ancho de la avenida Revolución principalmente, pero que esto no fue privativo para esa arteria tan famosa solamente, sino que también fueron favorecidas otras áreas, como el Centro Histórico, Mercado de Artesanías, Plaza Río, Mercado Hidalgo y Playas de Tijuana que se vio abarrotada por los vacacionistas, tanto nacionales como internacionales.



Resaltó, que de acuerdo a como ha estado el comportamiento, turísticamente hablando, en lo que va del 2017, estuvimos en un 22% superior, comparativamente con un fin de semana regular, pero de acuerdo a la semana similar del 2016 que repuntaron las ventas en un 30%, este periodo vacacional fue menor en un 8%.



Palombo Saucedo destacó, que desafortunadamente ha habido varios factores que han influido para la inhibición de la afluencia turística, tanto externos, así como internos, dentro de los cuales, el principal y más poderoso es la dirección que ha tomado la política migratoria del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, principalmente para la comunidad hispana que es la más vulnerable, y la que ha contribuido para la resurrección de la actividad turística de esta entidad fronteriza.



Otro de los factores que influyó para restar el número de visitantes a nuestra región en esta semana, que es la más grande para todas las comunidades religiosas que aprovechan los días de asueto para vacacionar y visitar a sus familiares, fue la ola de ejecuciones que recientemente se han estado suscitando, principalmente los delitos de alto impacto, que aunque estos se están dando en las periferias, los medios de comunicación internacionales los resaltan como si estuviéramos en guerra, con el objetivo de influir en el ánimo de sus conciudadanos de salir de paseo fuera de su país.



Tijuana tiene un potencial que ya quisieran muchos otros destinos turísticos, principalmente la ubicación geográfica, por la colindancia con el estado más rico de la unión americana, los recursos naturales, la gastronomía internacionalmente famosa por su exquisito sabor, la cerveza artesanal que ha generado un auge tremendo, los servicios médicos de primer nivel, el tipo de cambio pesos-dólar que genera un mayor poder adquisitivo a nuestros vecinos del norte en la compra de productos, y servicios mexicanos, la calidez de los Tijuanenses, etc.

Situación que debemos aprovechar, y coordinadamente con autoridades de los tres órdenes de gobierno, trazar estrategias para resarcir todos esos efectos negativos y potencializar el sector en aras de generar una mayor derrama económica, que redunde en la generación de empleos mejor remunerados, para una mejor calidad de vida de los que aquí residimos, recalcó el también vicepresidente de Turismo de Cámara Nacional de Comercio, Servicios, y Turismo de Tijuana, Julián Palombo Saucedo.