Abogados exigen investigar supuesto caso de corrupción de ayuntamiento

- De confirmarse, el director de Responsabilidades de la Sindicatura no sólo debe separarse del cargo, hay que abrirle un proceso ante la PGJE.



TIJUANA.- El presidente del Colegio de Abogados de la ciudad, Román Antonio Aboytes Hernández demandó a la autoridad municipal a través de la Sindicatura iniciar un proceso de investigación para el director de Responsabilidades de la Sindicatura, Jorge Agraz Fitch, por la grabación enviada a varios medios de comunicación en la que se escucha un audio que lo involucra en un acto de corrupción, por lo que además de separarlo del cargo, dicha indagación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, inclusive si es necesario a la Procuraduría General de Justicia del Estado.



"Se debe de investigar si este funcionario actuaba bajo las órdenes de alguien y llegar hasta la cabeza de esta cadena de corrupción, por lo que es momento que la Síndico, Marcela Guzmán, demuestre el mismo interés como lo hizo con la inhabilitación del teniente Leyzaola, así como con el proceso administrativo en contra el exsecretario General, Carlos Mejía López, ya

que aquí estamos hablando de un acto de corrupción de uno de sus colaboradores más cercanos, lo que es más grave y pone en entredicho su imparcialidad", señaló.



El presidente del Colegio de Abogados de Tijuana señaló que de comprobarse esta acción, consideran que no se trata de la primera vez que este funcionario realizaba esta conducta, por lo hacen el llamado al sector de restaurantes y bares a que lo denuncien para que el proceso vaya mucho más solventado y este funcionario pague de manera justa por su conducta corrupta.



Aboytes Hernández lanzó un llamado a la autoridad municipal, a contratar los perfiles adecuados con un alto sentido de servicio, formación ética y honradez y no solo por ser familiares para ocupar los espacios en la administración "Hay que dejar a un lado los compromisos políticos y familiares, Tijuana merece respeto y seriedad".



Por último, el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, externó que es preocupante lo que sucede en este gobierno municipal, ya que son los problemas y las malas decisiones las que han prevalecido y por tanto los tijuanenses los que padecen esta "falta de liderazgo, negociación y visión que han ocasionado que nuevamente seamos una ciudad violenta, llena de baches, con basura, a oscuras y ahora con este tipos de actos de corrupción que esperemos y sean castigados con apego a derecho y no queden impunes porque son familiares de ellos, nuestros gobernantes".