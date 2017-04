Inseguridad no es pura percepción, las cifras no mienten: empresario

- Círculo vicioso en inseguridad en Tijuana, considera Hernández Niebla

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- "En materia de seguridad nos dijeron que ya tenían el control, que ya se estaba trabajando, pero desafortunadamente no vemos eso en los resultados", manifestó el empresario, Juan Manuel Hernández Niebla.

Comentó que al día de hoy el crimen organizado está ganando terreno y no hay nadie en la sociedad que no se sienta vulnerable o que no tenga una situación de crimen que le haya sucedido.

Respecto a los reportes que han hecho comerciantes sobre cobro de piso, dijo "Sí, nos lo mencionó el presidente de CANACO y yo conozco a otros comerciantes que les ha pasado".

Indicó que parte de esta situación se debe a la poca efectividad de los programas de prevención implementados desde 2011, pues "Había 400 programas de prevención del delito en Baja California en 2011, ninguno generaba estadísticas para medición y ninguno estaba coordinado entre sí, seis años después aun no hay programas que logren revertir el problema de inseguridad que tenemos en el estado".

Y refirió que actualmente seguimos replicando un circulo vicioso de desempleo, drogadicción y delincuencia, que inició cuando el grupo delictivo de los Arellano comenzó a ser perseguido provocando que mucha de la droga que traficaban se quedara en Tijuana.

"Eso nos generó un grave problema de adicción, eso lo sabemos los empresarios porque del 100% de personas que solicitan un empleo el 40% no lo pueden recibir por problemas de adicción", finalizó.