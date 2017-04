El crimen organizado está ganando la batalla en BC: empresario

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- El crimen organizado es quien está ganando la batalla en Baja California, dijo el empresario y aspirante a presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal, Juan Manuel Hernández Niebla.

"Hoy por hoy el crimen organizado nos está ganando, no hay nadie dentro de la sociedad que no se sienta vulnerado que no tenga alguna situación que le haya sucedido en materia de inseguridad y en ese aspecto siento que el crimen organizado nos está ganando la batalla", expresó.

Respecto al tema de cobro piso, Hernández Niebla mencionó que tiene conocimiento de incidentes ocurridos en zona Este de Tijuana "el cobro de piso se está dando".

Comentó que para que un plan estratégico en materia de seguridad tenga los resultados deseados, es necesario dar seguimiento a pesar del cambio en las administraciones tanto estatal como municipal.

“En materia de seguridad no tenemos un plan integral, la ciudadanía no tiene un plan integral para que le pueda exigir a las autoridades, por eso vemos que cada tres o seis años nos cambian prácticamente a todos los actores y estos inventan cosas nuevas y normalmente, se olvidan de las cosas buenas que se pudo haber hecho; porque cada administración ha tenido cosas positivas y vuelven a arrancar, es decir, vamos reanudando la rueda cada vez que se renuevan las autoridades”, concluyó.