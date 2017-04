Agredido por taxistas amarillos pidió ayuda a la SSPM, que nunca llegó

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.-Estudiante universitario es agredido por taxistas amarillos que operan en la garita de San Ysidro sin que Seguridad Pública atendiera su llamado de auxilio.

José Miguel Ferrer López dice ser cocinero en San Diego y estudiante de la UNEA en Tijuana y explicó la forma en la que fue atacado el pasado 08 de abril a las 19:30 horas en la zona de la línea por presuntos choferes de los taxis amarillos 5599, 0350 y 3038 pues afirmaban que estaba abordando una unidad Uber

"Venía de trabajar de EU al momento de llegar a Tijuana siempre me paro afuera de la farmacia Milenio, vinieron unos amigos a recogerme en un carro gris Logan, al momento de querer ingresar al carro se acercaron 3 taxistas y me empujaron las puertas me cerraron el paso y me decían que no me iba a subiré en mi UBER, que no era zona de carga, yo les dije que eran amigos y no traían ni el celular a la vista como para decir que era UBER, uno de ellos se calentó y me empezó a tirar golpes, lo empuje para poder ingresar al carro, el saco una navaja, yo empiezo a llamar al 911 duramos de 20 a 30 minutos esperando la respuesta de una unidad y todo ese tiempo fuimos agredidos, tuvimos que ir a buscar una unidad hasta Palacio Blanco, donde está estacionado un municipal y ya fue que nos escoltó con una tranquilidad hacia la línea", narró Miguel Ferrer, joven Universitario.

Al respecto, el director de Vialidad y Trasporte de Tijuana, Javier Salas exhortó a la sociedad a presentar las quejas contra las unidades que participan en estos actos de violencia.

"Lo que viene siendo lo de taxis amarillos nosotros tenemos una unidad que está casi de planta ahí que les re visan los permisos de los sitios, las unidades, el sábado pasado les revisamos las unidades y lo hacemos constantemente que es lo que corresponde conforme al reglamento de Transporte, así mismo donde tenemos específicamente el señalamiento contra una unidad de taxi, ya sea el permisionario o el chofer genera algún tipo de agresión hacia una persona procederíamos al inicio de cancelación del permiso porque lo que tenemos hasta ahorita son eventos donde si efectivamente se dan en el lugar de los sitios de los taxis amarillos en la línea, también no tenemos que el que participe directamente sea el chofer o permisionario de un taxi por eso no se ha iniciado el procedimiento de cancelación del permiso, el reglamento prevé que si un chofer o permisionario genera un acto de violencia se le puede iniciar el procedimiento de cancelación de permiso porque se está generando un evento de violencia a un participar y los permisos no son para este tipo de situaciones", agregó.

Sin embargo, la víctima de estas agresiones hoy se dice temerosa de volver a ser blanco de estos choferes, pues no existe vigilancia que los detengan ni autoridades que se hagan presentes ante este tipo de actos

"No han podido entrevistar a mis amigos por falta de tiempo y fui 5 días seguidos a Tijuana para darle seguimiento, pero no le toman tanta importancia y ya les comente que si las agresiones son a diario y debe haber una carpeta de agresiones porque siguen encubriendo y me dicen que no hay evidencia necesaria o es muy largo el papeleo, supongo que si me hubieran matado también iba a hacer largo el papeleo, hay cámaras y ese día hubo otra agresión a un UBER que lo agarraron entre unos 15 taxistas que lo bajaron y lo golpearon", finalizó.