VIDEO: Negociada la captura de Duarte, opina político

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- La captura del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en Guatemala la tarde del sábado parece que fue negociada, aseguró el político Amador Rodríguez Lozano este martes en Tijuana.



Dijo que debido a que el priista sonría durante su arresto, todo mundo pensaría que no le preocupan los señalamientos en su contra, pues además de mostrar cara burlona, ordenó el traslado de su familia en un avión privado de Guatemala a México.



"Estaba en un hotel de lujo de cinco estrellas y mandó traer en un avión privado a su familia, entonces me da como conclusión que esta negociada su captura", expresó.



Cuestionó por qué no fue detenida Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, a pesar el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes revelara hace unos meses que registraba en un diario el dinero que le daban por algunos negocios.



Consideró que el arresto de Duarte está relacionado a la inminente derrota del PRI en elecciones locales a gobernador "las encuestas serias indican una enorme caída del PRI y eso lleva a alguien a pedir la detención de Duarte y es solamente la punta de la manejada de más de 17 gobernadores en la lista de corruptos, el mismo Granier, Moreira, Montiel".