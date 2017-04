Prometen no retirar vigilancia tras ataques de taxis amarillos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Afirma el secretario de Seguridad Pública del municipio, Marco Antonio Sotomayor, que ya no retirarán la vigilancia policiaca en la zona de la línea, para evitar la confrontación entre taxistas amarillos y automovilistas.

Luego de que hace una semana un joven universitario denunciara que fue atacado por más de 3 choferes de taxis amarillos cuando intentó abordar la unidad de unos amigos que pasaron a recogerlo en un vehículo en la zona de la garita de San Ysidro, el funcionario municipal destacó que por ello se han implementado operativos en coordinación con la dirección de transporte para mantener vigilada la zona, aunque destacó que tienen conocimiento de que estas agresiones están ocurriendo en las vías de las inmediaciones.

“Es una situación desafortunada donde ha habido agresiones a personas del sector transporte y lo que hemos hecho son dos cosas, una nos hemos coordinado con la dirección de vialidad y Transporte para hacer un operativo para vigilar que todas las unidades que prestan el servicio ahí estén cumpliendo, hubo 192 infracciones en el fin de semana y 29 vehículos que fueron remolcados porque no cumplían con la regulación, pero además tenemos presencia preventiva ya permanente dio indicaciones el director de la Policía, Felipe Chan de que tengamos un operativo que este ahí respondiendo de manera inmediata cualquier evento, desafortunadamente ha habido agresiones que ya son fuera de esa zona por el Padre Kino, otras zonas, por carretera aeropuerto y en algunos casos hemos tenido que poner vigilancia a las unidades que transportan turistas porque no podemos permitir que sean agredidos estos autobuses y los turistas se lleven una mala imagen de la ciudad, nosotros vamos a responder de manera inmediata a cualquier agresión ,y por eso estamos trabajando fuertemente en sancionar aquellos transportes que no cumplan con esa regulación, no nos vamos a retirar y vamos a responder de manera inmediata”, señaló.