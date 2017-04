Duarte 'un pez gordo' cae 'cuando al gobierno ya no se le cree nada'

- Luego del arresto del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala, las opiniones respecto a su captura no se han hecho esperar.-



TIJUANA.- A pesar del descontento de la sociedad, de los hechos que evidencian la culpabilidad, y la muerte de los periodistas, la captura de Javier Duarte ¨se da en medio de un gobierno al que no se le cree nada¨, señaló el analista y politólogo, Víctor Alejandro Espinoza.



Durante la entrevista en UTV Noticias, señaló que la renovación de las gubernaturas es un punto importante que está en juego, por lo que ha surgido la pregunta ¿A quién se le adjudica el mérito? Debido a que el Estado de México concentra a más de 11 millones de votantes, el investigador mencionó que ¨no está definida la gubernatura¨, los partidos deberán aprovechar la situación a su respectivo favor.



Después de la especulación sobre el pacto realizado para la captura de Javier Duarte, se espera que esta vez, la aprehensión resulte más productiva que otras detenciones importantes, ya que esto no precisamente significa que se obtendrá información, a menos que se busque corroborar la hipótesis del vínculo con Andrés Manuel López Obrador.



¨Estamos ante una situación de mucho descrédito, porque no hay consecuencia¨, finalizó el investigador del COLEF, Alejandro Espinoza, al recordar los rostros de tranquilidad que presentaron algunos de los más buscados tras sus arrestos.