Policía Municipal ha recibido amenazas tras detenciones: director

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- Miembros de la Policía Municipal han recibido amenazas por parte del crimen organizado tras la detenciones que han realizado, manifestó el director de la Policía y Tránsito Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar.

Indicó que sí han existido intentos de atemorizar a la corporación, la última fue hace una semana y media a través del numero de emergencias luego de que capturaran a un delincuente.

"Sabemos el riesgo que esto implica, tanto para los mandos como compañeros, y generalmente les recordamos las medidas de seguridad, que usen el chaleco, arma larga y cuando haya una situación peligrosa que esperen refuerzos", comentó el director.

Por último, confirmó que a pesar de cualquier amenaza los miembros de la Policía Municipal continuarán firmes en su deber de abatir la delincuencia.

Por su parte, el presidente municipal, reconoció que no sabía nada de esto y mencionó que el secretario de seguridad no le ha reportado nada, "Desconozco, no tengo conocimiento de ello, no ha mencionado nada el secretario de seguridad", declaró.