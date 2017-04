Víctimas de Altisa siguen sin ser indemnizadas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- A pesar de que autoridades municipales afirman que Altisa ya busca los afectados por el accidente ocurrido hace cinco meses en el fraccionamiento Ke Casas, familiares de las víctimas sostienen que no se han sentido respaldadas por las instituciones que deberían defender que sus derechos, por lo que siguen en demanda el pago de los daños ocasionados, en tanto sufren por las afectaciones.

Al este grupo de victimas se sumó la señora Doris Tapia, viuda de Pedro Torres Quintero de 52 años, chofer de la unidad 290 de Altisa a quien se le atribuye la responsabilidad del choque frontal, que se registró el pasado 12 de octubre en las inmediaciones del fraccionamiento donde perdió la vida, pues a pesar de ser un trabajador de esta línea transportista, su familia no recibió ningún tipo de indemnización, ni si quiera una flor en su sepelio.

“Para nada, nosotros fuimos a Altisa buscando como llevarlo al Sur y queríamos que nos apoyaran y no dio resultado, no nos dijeron nada, nos traían vueltas y vueltas, no pagaron ni un peso, ni para una flor, nada, nada”, dijo.

Hoy la viuda indica que su situación económica es difícil, pues el proveedor de su hogar falleció y quedó con cuatro hijos, de los cuales uno todavía estudia, por lo que también pide el apoyo de las autoridades por ser parte de las 6 víctimas que murieron esa tarde.

“No tenía seguro, ahora batallamos, estoy trabajando de noche, duermo un poquito, vengo toda desvelada, pero aquí estoy, nos la hemos estado viendo muy dura, muy apretados, lo bueno es que ya están grandes mis hijos, no me quedó ni uno chico, y ellos ya se pueden mover”, indicó.

La señora Azucena Hernández Rodríguez, madre del joven Brando Morelos Hernández, el estudiante del Cecyte La Presa de 18 años, hoy luce un poco más animada de obtener justicia, aunque reitera que la empresa Altisa no ha establecido comunicación con ellos, a pesar de que su esposo era chofer de esta línea de transporte cuando ocurrió el accidente de su hijo.

“La autoridad no nos está respondiendo para nada porque si eso fuera ya nos hubiera reparado Altisa el daño a todos, no nada más a Brandon, pienso yo que a todos. Yo lo único que quiero es que se le haga justicia a mi hijo, que Altisa repare el daño a mi hijo sobre todo porque después del accidente ha pasado un proceso muy duro, de su pierna el doctor que lo vio ayer quiere esperar un poco esperemos en Dios que pegue por si solo su hueso, pero de ánimo él era un muchacho que era deportista, que estudiaba, tenía sus metas, hay días que se le baja su moral, llora”, subrayó Hernández Rodríguez.

La señora Aidé Castello Félix, otra de las viudas que dejó este accidente cuando su esposo Leopoldo Rivas Guerrero pereció casi de manera instantánea en el lugar del choque habla de su lucha para ser indemnizada.

“Su padre ya no está y pues pido lo justo, no nos ha buscado Altisa, nunca, yo la verdad no me he acercado y ni ellos me han llamado nunca, ni se han acercado”, concluyó Castello Félix.