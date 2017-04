Ingenieros hacen recomendaciones para obras que gobierno no sigue

-De momento no se ha visto mejora en el tráfico vehicular.

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana hizo observaciones a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) sobre el puente Express Aeropuerto que hasta el momento no han sido aplicadas, a pesar de que en ellas se buscaba una mayor fluidez vehicular en la zona, afirmó el presidente de este organismo, Gerardo Tenorio Escárcega.

"Ese puente, vino el ingeniero Arvizu, el delegado e SIDUE a dar la justificación de porque se hizo, según él porque es un proyecto que tenía varios años que se estaba gestionando el recurso para ejecutarlo, si hubo no tanto una discusión, sino se le amplió mas el criterio en la cuestión de funcionalidad y aceptó las modificaciones, no sé si las tomó como un buen comentario para hacerle mejoras, no sé si por eso no se ha terminado al 100%, pero la funcionalidad era para que fuera constante el tráfico vehicular para que no se parara la parte de abajo, pero ahora te tienes que detener, de ahí le vamos a dar el beneficio de la duda hasta que este al 100%, ahorita esta lo que ellos traían y lo que queríamos es que la parte de abajo funcionara de la misma manera, si arriba estaba sin detenerse, lo de abajo también tendría que haber sido así parea que funcionara mas ese crucero", expresó el presidente Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Gerardo Tenorio.

En cuanto a las apreciaciones que tienen sobre la obra del Nodo 20 de Noviembre, indicó que a pesar de que se espera la culminación en mayo, en la actualidad tienen ciertas dudas, pues a decir del ingeniero Marco Antonio Campay Arce, quien es miembro del colegio, es posible que haya una apertura parcial de la nueva estructura.

¨Hicimos un recorrido la semana pasada y lo que se habla es de una apertura parcial, si tiene oportunidad de darse una vuelta, la parte superior que conecta del bulevar Agua Caliente al 20 de noviembre está terminado en su mayoría el paso superior, así mismo el paso de la vía ferrocarril, en la parte baja que va a ser el paso a desnivel ahí se puede percatar uno que al túnel hay muy poco avance, sobre todo en la parte sur este del túnel, aun no se percibe que este hecha la excavación, esa parte si vemos con cierto atraso y que para mayo no se va a terminar¨, dijo.

En este sentido, el ingeniero Tenorio Escárcega indicó que estos retrasos han sido justificados por la emisión de gases en la zona.

¨Lo que pasa es que la parte de abajo que no está concluida ahí se retrasó porque nos pidieron consulta desde el año pasado, los gases que se emanaban al estar excavando, tenían dudas que si al seguir metiendo la maquina pudieran volar, tuvieron que contratar un laboratorio especializado, el estudio no lo han entregado pero se llevó a cabo y lo tiene el Ing. Arvizu y esa es una de las justificaciones pare el atraso, independientemente de lo económico¨, concluyó.