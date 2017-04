Alcalde evade responsabilidad por inseguridad; ciudadana lo increpa

-"Usted no sabe cumplir su palabra, porque ya nos firmó una minuta de acuerdos donde acordó mesas de trabajo que cancelaron", le exclamó de frente a Gastélum.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Durante la elaboración del Plan Sectorial de Seguridad, el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro dio comienzo de estos trabajos, después este tuvo que retirarse.

Primero atendió a la prensa, quien la cuestionó por varias causas pero principalmente los últimos hechos de alto impacto que han ocurrido, al ser el primer edil de esta ciudad. Cuando se le manifestó que este había hecho comentarios de primeras planas amarillistas, donde respondió lo siguiente:

"No digo que ocultemos, ni un ápice puede ocultarse, lo que expresaba era que la primera impresión que vemos dos o tres días sea positivo, pero no ocultando, no para nada", mencionó.

Expresó que cuando ven ocho columnas negativas afectan a la imagen de la ciudad.

"Nunca he dicho privar o no decir, pero expreso que ojalá fueran necesariamente en la primera página", mencionó.

Después se le preguntó si se le iba a pedir apoyo a la federación, y cómo atender que en Tijuana hay más de 80 asesinatos violentos, más de 60 baleados en menos de una semana sólo atendidos por Cruz Roja.

Cuando este se desafanó de la prensa, una ciudadana llegó y encaró al presidente municipal. Esta le exigió que primero, la dejara trabajar en las mesas de elaboración del plan.

-¡Hágalo¡ porque no lo hace porque no lo propone- dijo Gastélum- A eso vine, lo estoy retando a que me coloque no a que me dé lugar para depurar, empezando con jefe de mi distrito que está coludido con la zona norte-comentó Martha Salazar, la ciudadanía que lo increpó.

Esta acusó que los oficiales activos en lugar de estar en hechos delictivos estaban cuidando un negocio de una regidora del Ayuntamiento de Tijuana, cuando le toca a la policía comercial.

"Usted no sabe cumplir su palabra, porque ya nos firmó una minuta de acuerdos donde acordó mesas de trabajo que cancelaron", le exclamó de frente a Gastélum.

Para que pudiera avanzar pidió al Secretario Marco Sotomayor que la dejara participar en las mesas. Fue hasta entonces que pudo salir del lugar.