Marcha el 1 de mayo contra las reformas y el muro de Trump

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Miembros de la Asamblea Popular de Tijuana convocaron al público en general a una marcha programada para el primero de mayo para externar rechazo a las reformas estructurales y al muro de Trump.



Alejandra Arvizu, miembro del grupo mencionado, informó que la caminata iniciará a las 11:00 horas en el monumento Cuauhtémoc y concluirá en la garita de San Ysidro.



Pidió a los tijuanenses sumarse al movimiento para decir "no a las reformas estructurales, no a la reforma laboral, no a las asociaciones públicas privadas y no al muro".



Enfatizó que los inconformes buscan reivindicar a los compañeros que antecedieron en pro de los derechos laborales.