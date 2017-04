Contadores revelan que SAT busca provocar errores para multar

-A través de multas injustificadas buscan obtener ingresos extras.

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Despachos contables han detectado que las reglas del SAT en materia de importación y exportación no son claras y buscan generar equivocaciones en los contribuyentes cumplidos para captar mayores ingresos mediante la aplicación de multas, afirmó el especialista en la materia Juan Antonio Barragán Cabral ante el Colegio de Contadores Públicos de BC.

¨Es lamentable la situación y el ánimo desmedido del SAT por fiscalizar al contribuyente cumplido que por más que quisiera atender lo que dicen las nuevas disposición, son tan complejas y llenas de formalidades que hace casi imposible que un pequeño, micro, mediano empresario que es de lo que se compone la economía nacional, puedan atender a este cumplimiento de obligaciones y lamentablemente no solo queda en un incumplimiento, sino que van a ser sancionados, estan siendo afectados en su patrimonio, los riesgos ya se están viendo cuando se vean afectados su patrimonio y con ello se recorte personal, que tampoco inversión directa, el inversionista extranjero ya no quiere venir a nuestro país porque no sabe lo que le espera con su principal socio comercial, hoy Pemex ya no está logrando esos ingresos que antes lograba, puede estar quebrada y el sector energético antes nos ayudaba mucho para obtener fondos para obtener el gasto público y hoy que no se están obteniendo estos fondos el SAT los está queriendo recuperar del bolsillo del contribuyente¨.

Luego de exponer el impacto fiscal administrativo en materia aduanera y comercio exterior, indicó que los efectos de estas medidas aun no han tenido impactos negativos

¨Aun y cuando se han tenido este tipo de nuevos criterios de fiscalización, de la especulación respecto a nuestra relación comercial con Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional a principio del año consideró que íbamos a tener un crecimiento del PIB de 1.7%, lo cual en el primer trimestre de este año, lo cual afortunadamente se rebaso, aun con este tipo de esquemas, esto es producto del esfuerzo del sector empresarial, con todo y la ola de regulaciones, pero si las autoridades siguen así y con independencia de las fiscalizadoras, no tenemos de parte de la Secretaria de Economía una verdadera política comercial que fomente la actividad exportadora de nuestro país, junto a la fiscalización va a haber que se vean afectados esos importadores y exportadores y esas cifras las podremos dar al final del ejercicio¨.

Sin embargo, destacó que pese a lo anterior, las afectaciones aun pueden presentarse en el rubro de las exportaciones en cuanto el principal socio comercial de México, aplique políticas negativas

¨Desde luego las medidas tributarias excesivas y la expectativa no tan positiva que se está teniendo con nuestro principal socio comercial a quien le destinamos el 84% de nuestras exportaciones manufactureras, las cuales si empiezan a caer porque se están yendo empresas, se regresan a UE o no hay nuevas inversiones, desde luego que esa afectación puede llevar a crear el menoscabo económico e el país y lo lamentable es que no hay plan B si no le podemos vender a EU, ¿a quién si le vendo?¨