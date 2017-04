Empresas tendrán pocas utilidades anticipa colegio de Contadores

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Es posible que este año empresas registren una pequeña utilidad financiera y no dé operación según se refleja en este primer trimestre de 2017 debido a la recuperación del peso frente al dólar, afirmó la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Araceli Alicia Guzmán Ibarra.

“Ahorita se terminó, ya presentamos todas las personas morales las declaraciones anuales a las que están obligadas la empresas, recordemos que el año pasado a como estuvo el precio del dólar, hubieron muchas empresas que tuvieron perdidas por la fluctuación del tipo de cambio, ahorita estamos viendo que se están recuperando y probablemente en este año se revierta esa pérdida que tuvieron hasta el 31 de diciembre y se convierta en utilidad financiera, pero no de operación. Pero si les puede afectar en cuestión de los impuestos”, señaló Guzmán Ibarra.

Asimismo indicó que el SAT sigue poniendo resistencia para hacer las devoluciones del IVA a favor de las empresas que cumplieron con sus obligaciones tributarias.

“En el caso de las devoluciones del IVA si hay mucha resistencia, pueden a veces cantidad de información que muchas veces ya la tienen ellos y se la siguen pidiendo al contribuyente que es causa de molestia cuando ya cumplió con toda su información, debería ser expedita, pero hay que entender que muchos contribuyentes abusaron y debido a ese abuso pagan todos”, indicó.

Agregó que a pesar de esta situación recaudatoria en México, existen pocos incentivos fiscales.

“Si hay algunos beneficios, pero no para todos los sectores, sobre todo para el sector primerio, pero para los demás como personas físicas o morales que nos sean del sector primerio, no hay beneficios, hay que cumplir con lo que establece la ley y si queremos que no nos estén fiscalizando constantemente hay que tratar de llevar la contabilidad y nuestros impuestos al pie de la letra”, concluyó.